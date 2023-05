Grow ist ein hochmodernes Self-Service-Händlerportal für Logistikunternehmen, das die Verwaltung der Betriebsabläufe revolutionieren und die Kundenakquise beschleunigen soll

FarEye kündigte heute die Einführung von Grow an, eine Lösung für Logistikunternehmen, die ihren Kunden ein zeitgemäßes Erlebnis bieten wollen. Mit einer benutzerfreundlichen Oberfläche, reibungslosem Onboarding, automatisierten Buchungen und nahtloser Zahlungsintegration soll Grow Logistikunternehmen helfen, die Kundenakquise zu beschleunigen, die Kundenzufriedenheit zu verbessern und das Wachstum zu fördern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230511005547/de/

Grow is a cutting-edge self-serve merchant portal designed to revolutionize the way logistics companies manage their shipping operations. (Photo: Business Wire)