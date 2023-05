Globaler F&E-Marktplatz erweitert sein Kunden- und Anbieternetz

Scientist.com, der führende Marktplatz für präklinische Forschung für den biopharmazeutischen Sektor, gab heute die kürzliche Übernahme von Labs Explorer bekannt, einem bekannten französischen Netzwerk, das europäische Forschungslabore, wissenschaftliche Fachleute und innovative Start-ups miteinander verbindet. Dieser strategische Schritt verschafft den Nutzern von Labs Explorer einen umfassenden Zugang zu dem weitreichenden Netzwerk von Scientist.com mit mehr als 5.000 globalen Forschungsanbietern, die ein umfassendes Angebot an maßgeschneiderten Dienstleistungen und einen beeindruckenden Bestand von 15 Millionen Forschungsprodukten, Verbrauchsmaterialien und essentiellem Laborbedarf bieten.

"Labs Explorer dient als wichtige Brücke zwischen Forschern, Wissenschaftlern und Unternehmen, indem es sie mit erstklassigen europäischen Laboren und Forschungseinrichtungen verbindet", so Joachim Hesse, Vice President of Strategic Partnerships Accounts in der EU bei Scientist.com. "Durch die Integration unserer beiden Plattformen machen wir einen bedeutenden Schritt in Richtung unseres obersten Ziels, globale Verbindungen zu fördern und Wissenschaftler auf der ganzen Welt zu unterstützen."

Der Scientist.com-Marktplatz hat sich zu einem umfassenden Hub für die Beschaffung praktisch aller präklinischen Forschungsdienstleistungen oder -produkte entwickelt. Die Nutzer finden hier alles, was sie brauchen, von DNA-, RNA- und Proteindienstleistungen über die Beschaffung menschlicher Gewebeproben, der Entdeckung von Biomarkern bis hin zur Wirkstoffsynthese. Die Plattform bietet zudem In-vitro-Assays, handelsübliche oder maßgeschneiderte Antikörper, ELISA-Kits und eine Fülle weiterer Produkte und Dienstleistungen für nahezu jeden Therapiebereich.

"Scientist.com verfügt über die nötige Reichweite und die Ressourcen, um eine einheitliche Forschungsplattform zu schaffen, die Wissenschaftler aus der ganzen Welt zusammenführt", erklärte Stéphane Tholander, Mitbegründer von Labs Explorer.

"Die Integration beider Plattformen wird die Benutzerfreundlichkeit deutlich steigern und unsere gemeinsamen Kunden in die Lage versetzen, ihre Forschungsprogramme effektiver und effizienter durchzuführen", ergänzte Bénédicte Huchet, President von Labs Explorer.

Über Scientist.com

Scientist.com hat es sich zur Aufgabe gemacht, Wissenschaftler weltweit zu befähigen und zu verbinden. Die digitale Forschungsplattform des Unternehmens kombiniert einen maßgeschneiderten, cloud-nativen Technologiestack mit gewissenhaftem und wissenschaftlichem Kundensupport, um Wissenschaftler in die Lage zu versetzen, innovativere Experimente mit geringerem Zeit- und Kostenaufwand durchzuführen. Mittels eigens entwickelter Modelle für maschinelles Lernen liefert Scientist.com umsetzbare Erkenntnisse, die zur Verbesserung der operativen Effizienz und zu einem effektiven Forschungsmanagement führen. Scientist.com verbindet die weltweit führenden Pharmaunternehmen, Biotechnologieunternehmen und die US-amerikanischen National Institutes of Health (NIH) mit dem weltweit größten Netzwerk von wissenschaftlichen Anbietern.

