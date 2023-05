PayRetailers, der führende Anbieter von All-in-One-Zahlungstechnologie in Lateinamerika, hat Jonathan Wilson zum neuen Chief Risk Officer (CRO) ernannt. Mit dieser Ernennung unternimmt PayRetailers einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg, seinem wachsenden Kundenstamm sichere und zuverlässige Zahlungslösungen bereitzustellen.

Jonathan Wilson, Chief Risk Officer at PayRetailers (Photo: PayRetailers)

Als CRO wird Wilson für die Überwachung des Betriebs- und Kreditrisikos sowie der Risikomanagementstrategie des Unternehmens Verantwortung tragen.

Ein Schwergewicht im Risikomanagement

Jonathan Wilson bringt branchenführende Erfahrung bei der Senkung von Risiken und der Verbesserung des Sicherheitsprofils für führende globale Zahlungsorganisationen mit. Er war mehr als zehn Jahre als Head of Risk für den Geschäftsbereich Digital Wallets bei PaySafe tätig, wo er das Risikomanagement und die Datenanalyse leitete und ein Control-Framework und Maßnahmen zur Betrugs- und Geldwäschebekämpfung implementierte.

Vor seinem Wechsel zu PayRetailers war Wilson Chief Risk and Compliance Officer (CRCO) bei AU10TIX, wo er für die Bereitstellung von Identitätsüberprüfungs- und Betrugserkennungsdiensten für zahlreiche Dienstleister und Fintech-Unternehmen zuständig war. Als CRCO leitete er sein Team bei der Entwicklung eines neuen Frameworks für das Risikomanagement in Unternehmen sowie von Risikomanagement-Prozessen.

Wilsons berufliche Erfahrung beinhaltet auch die Effektivitätsmessung des Risikomanagements, die Identifizierung operativer und finanzieller Risiken und die Implementierung innovativer interner Kontrollmechanismen, Strategien und Prozesse zur Risikominderung und die Überwachung der Ergebnisse der vorgenommenen Verbesserungen. Er pflegte Beziehungen zu nationalen und internationalen Aufsichtsbehörden und stärkte das Bewusstsein der wichtigsten Stakeholder im gesamten Unternehmen.

Die Ernennung fällt in eine Phase starken Wachstums für PayRetailers, in der das Unternehmen in neue Märkte Lateinamerikas expandiert und sein Führungsteam weiter verstärkt.

Jonathan Wilson, Chief Risk Officer bei PayRetailers, kommentiert: "PayRetailers spielt eine zentrale Rolle, indem es neue finanzielle Möglichkeiten für die unterversorgten Märkten Lateinamerikas eröffnet. Es ist eine spannende Gelegenheit, meine Erfahrung im Bereich Risiko und Compliance in ein Unternehmen mit einer klaren Vision und einem starken Ziel einzubringen. PayRetailers legt ein beeindruckendes Wachstum vor, das eine einwandfreie Risiko- und Compliance-Strategie voraussetzt, da das Unternehmen Einzelhändlern in der gesamten Region hochwertige, sichere und benutzerfreundliche Zahlungsplattformen zur Verfügung stellt."

Juan Pablo Jutgla, CEO und Gründer von PayRetailers, kommentiert: "Jonathan erweitert das Angebot von PayRetailers, da er erstklassiges Know-how in der Entwicklung und Implementierung effektiver Risikomanagement-Prozesse mitbringt. Im Zuge unserer Expansion in neue Märkte, der Erschließung neuer Branchen und der Einführung neuer Produkte gewinnt das Risikomanagement immer mehr an Bedeutung. Wilson wird eine wertvolle Rolle bei der Verbesserung unserer Kontrollmechanismen übernehmen und gewährleisten, dass wir unseren Kunden weiterhin sichere und zuverlässige Zahlungslösungen anbieten können."

Über PayRetailers

PayRetailers wurde 2017 gegründet und ist ein führender globaler Anbieter von Online-Zahlungsdiensten mit lateinamerikanischer DNA. Über eine direkte API, eine Technologieplattform und einen Vertrag bietet PayRetailers globalen Händlern mehr als Zahlungsmethoden ohne die Notwendigkeit einer regionalen Niederlassung.

Die PayRetailers-Plattform ermöglicht Unternehmen, ihr Zahlungssystem zu verwalten, Daten zu analysieren und ihr Kundenerlebnis durch vollständig integrierte Lösungen zu vereinfachen.

PayRetailers ist ansässig in Spanien und unterhält regionale Niederlassungen in Argentinien, Brasilien, Chile, Kolumbien, Mexiko, Costa Rica, Paraguay, Peru und Uruguay.

