Mehr als zwei Drittel der Befragten (68 Prozent) sehen es als kritisch für das deutsch-türkische Verhältnis an, sollte Recep Tayyip Erdogan die Wahl zum Staatspräsidenten am kommenden Sonntag für sich entscheiden. Diese im aktuellen DeutschlandTrend für das ARD-Morgenmagazin geäußerte Ansicht ist in allen Bevölkerungsgruppen und bei Anhängern aller Parteien verbreitet. Nur eine Minderheit (9 Prozent) ist der Auffassung, dass eine Bestätigung Erdogans im Amt für die Beziehungen beider Länder gut wäre. Fast jeder vierte Bundesbürger (23 Prozent) kann oder will sich in dieser Frage nicht festlegen.Deutsche sehen Künstliche Intelligenz eher kritischViele Bürger sehen mit Unbehagen, dass Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend stärker in Arbeitswelt und Alltag der Menschen eingreift. 46 Prozent der Befragten schätzen diese Technologie für sich persönlich eher als Risiko ein, 39 Prozent sind überzeugt von den Chancen der KI-Technologie. Fast jeder siebte Bundesbürger (15 Prozent) kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine endgültige Aussage über Vor- und Nachteile von KI treffen. Andererseits sind es vor allem die Jüngeren und Befragte mit höherem Bildungsgrad, die gegenüber dieser neuen Technologie offen sind. Bei den Bürgern bis 34 Jahren (57 Prozent) und jenen mit Hochschulreife (54 Prozent) werden eher die Zukunftschancen von KI gesehen.Sonntagsfrage: Union verliert, FDP mit bestem Ergebnis seit MonatenEinige Veränderungen bei den Parteipräferenzen gibt es beim aktuellen DeutschlandTrend im ARD-Morgenmagazin. Wäre am kommenden Sonntag Bundestagswahl, würde die Union im Vergleich zur Vorwoche gleich zwei Prozentpunkte verlieren und den schwächsten Wert seit Anfang Februar verzeichnen, bliebe aber mit jetzt 28 Prozent deutlich stärkste Fraktion. Die SPD zeigt sich erholt, könnte sich um einen Prozentpunkt verbessern und käme demnach auf 18 Prozent. Bündnis90/Die Grünen würden ihr Ergebnis ebenso wie die AfD halten. Beide Parteien kämen auf 16 Prozent. Die FDP könnte ihr Ergebnis um einen Prozentpunkt verbessern und mit jetzt 8 Prozent den besten Wert seit September 2022 erreichen. Die Linke würde den Stimmenanteil der Vorwoche mit 5 Prozent bestätigen und wäre erneut im Bundestag vertreten.StudieninformationDer ARD-DeutschlandTrend ist eine zufallsbasierte Telefon- und Onlinebefragung von Infratest dimap im Auftrag des ARD‑Morgenmagazins. Befragt wurden vom 9. bis 10. Mai 2023 insgesamt 1.220 Wahlberechtigte in Deutschland (716 Telefoninterviews und 504 Online-Interviews). Fehlende Werte zu 100 Prozent bedeuten: Weiß nicht / keine Angabe.Die Fehlertoleranz liegt bei 2 (bei einem Anteilswert von 10 Prozent) bis 3 (bei einem Anteilswert von 50 Prozent) Prozentpunkten.Die Fragen im Wortlaut:1. Am Sonntag findet die Präsidentschaftswahl in der Türkei statt. Angenommen, der bisherige Präsident Erdogan würde die Wahl erneut gewinnen: Wäre dies für die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei eher gut oder eher schlecht?2. In letzter Zeit wird häufig über das Thema "Künstliche Intelligenz" gesprochen. Sehen Sie Künstliche Intelligenz für sich persönlich eher als Chance oder eher als Risiko?3. Welche Partei würden Sie wählen, wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre?