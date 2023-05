Der Vice-Premierminister von Bermuda, Walter Roban, JP, MP, wird am 26. Juni den zweiten jährlichen Bermuda Climate Summit eröffnen, der von der Bermuda Business Development Agency (BDA) in Zusammenarbeit mit KBRA organisiert wird.

In einem Gespräch am Meer wird der Vice-Premierminister mit Mark Baker, President und CEO von KBRA, die Highlights von Bermuda als weltweite Hauptstadt der Klimarisikofinanzierung erörtern.

Vice-Premierminister Roban erklärt: "Ich freue mich auf meine erneute Teilnahme am Bermuda-Klimagipfel, um die Stärken Bermudas bei der Finanzierung von Klimarisiken hervorzuheben, wie unser starkes regulatorisches Umfeld, unsere lange Tradition des Umweltschutzes und unsere langjährige Erfahrung im Bereich der Finanzdienstleistungen."

Der Hauptvortrag wird von Joshua Rosenberg, Chief Risk Officer, Federal Reserve Bank of New York, gehalten.

Weitere bereits bestätigte Programmpunkte sind: "The Power of Partnerships", moderiert von Jeff Manson, SVP Underwriting und Head of Global Public Sector Partnership, Renaissance Re Ltd, mit den Podiumsteilnehmern Ekhosuehi Iyahen, Secretary General, Insurance Development Forum, Sid Miller, Director, Climate Wise, Rebekah Clement, Head of Sustainability, Lloyds, und Chair des SMI Climate Action Committee, und Tim Nielander, Gründer und President, GP3 Institute.

"Impact of a Changing Climate on Atlantic Hurricane Frequency and Severity" wird von Marla Pourrabbani, Data Scientist, Senior Manager, ESG and Sustainability, Deloitte, moderiert und erwartet folgende Diskussionsteilnehmer: Dr. Pete Dailey, Head of Research, Aeolus, Liz Henderson, Co-Head Catastrophe Analytics, Executive Managing Director, Reinsurance Solutions, Aon, Dr. Peter Sousounis, Vice President/Director Climate Change Research, Verisk, Craig Tillman, President, RenaissanceRe Risk Sciences.

"Net Zero?" wird von Miqdaad Versi, Head of ESG, Oxbow Partners, UK, moderiert und begrüßt die Diskussionsteilnehmer Rachael Dalheise, Head of Sustainability, Convex, Andrew MacFarlane, Head of Climate, AXA XL, ein Geschäftsbereich von AXA, und Andrew Smith, Chief Risk and Sustainability Officer bei Conduit Re.

"Global Climate Risk" erwartet Dr. Mark Guishard, ehemaliger Direktor des Bermuda Weather Service, Dr. Raveem Ismail, Head of Parametric Underwriting, Africa Specialty Risks (ASR Re) und Dr. Simon Young, Senior Director, Willis Towers Watson.

"What's Ahead in the United States?" wird moderiert von John Huff, President und CEO, Association of Bermuda Insurers and Reinsurers (ABIR), der mit Ricardo Lara, Versicherungsbeauftragter der kalifornischen Versicherungsbehörde, und Lori Wing-Heier, Director, Alaska Division of Insurance und Vertreterin der National Association of Insurance Commissioners (NAIC), Sustainable Insurance Forum, diskutieren wird.

Chlora Lindley-Myers, President, NAIC, und Direktorin des Handels- und Versicherungsministeriums von Missouri, wird bei einer Podiumsdiskussion mit dem Titel "The U.S. Federal Flood Programme and the (Re)Insurance Sector" sprechen, die von Peter Giacone, Global Head of Insurance, KBRA, moderiert wird. Weitere Teilnehmer sind Chris Brown, Partner, Mindset, und Andy Neal, Managing Director, Public Private Partnerships, Aon.

David Hart, CEO, BDA, erklärt: "Das Thema der diesjährigen Veranstaltung lautet ‚Bermuda Climate Central', und es ist uns eine Ehre, Vice-Premierminister Roban begrüßen zu dürfen, der den Bermuda Climate Summit 2023 eröffnen wird. Außerdem freuen wir uns, zahlreiche führende Klimaexperten aus verschiedenen Bereichen auf Bermuda zu empfangen, um sich mit unserem Publikum darüber auszutauschen, warum das Thema Klima so wichtig ist. Ebenso erwartungsvoll sehen wir dem Treffen mit potenziellen Investoren aus Übersee entgegen, denen wir berichten wollen, warum Bermuda der perfekte Ort für die Entwicklung von Lösungen zur Finanzierung von Klimarisiken ist."

Klicken Sie hier, um sich für diese wichtige Veranstaltung anzumelden. Gäste aus Übersee werden ebenfalls daran erinnert, ihre Hotelzimmer online bis 25. Mai zu buchen, um von den Sonderpreisen unseres Veranstaltungshotels, des Hamilton Princess Beach Club, profitieren zu können.

Die BDA bedankt sich für die weitere Unterstützung durch unseren Hauptsponsor KBRA, durch den Diamond-Sponsor Conduit Re, den Platinum-Sponsor Aon, die Gold-Sponsoren Deloitte, Fidelis und Hub Culture sowie die Silver-Sponsoren Aeolus, Aspen, AXA XL, Belco und KPMG. Unsere unterstützenden Sponsoren sind Butterfield und HSBC. Unsere Medienpartner sind The Insurer, Insurance Insider und Bermuda:Re+ILS. Goslings ist unser Spirituosenpartner. Weitere Sponsoring-Gelegenheiten sind noch verfügbar. Bitte senden Sie eine E-Mail an bermudaclimate@bda.bm, um sich zu beteiligen.

