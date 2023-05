Cell-Easy SAS ("Cell-Easy"), ein schnell wachsendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen ("CDMO") mit Spezialisierung auf Zelltherapien, hat Dr. Sébastien Ribault, PhD, in sein Board of Directors aufgenommen, um das Geschäftswachstum weiter zu beschleunigen.

Cell-Easy ist ein führendes Auftragsentwicklungs- und -herstellungsunternehmen (CDMO) mit Schwerpunkt in der Good Manufacturing Practice (GMP) für die Herstellung von Immunzellen (T-, NK-Zellen) und adulten Stammzellen (MSCs, iPSCs). Seit 2020 expandiert das Unternehmen im Bereich der gentechnisch veränderten Zellen wie CAR-T und CAR-NK und erweitert zugleich sein Angebot an Entwicklungs- und Analysedienstleistungen. Mit dem Ziel, die Expansionspläne weiter zu intensivieren und seine Führungsposition im Segment der Immunzelltherapien auszubauen, freut sich Cell-Easy, die Ernennung von Sébastien Ribault, PhD, für das Board of Directors bekannt zu geben.

Sébastien bringt fast drei Jahrzehnte Führungserfahrung in der CDMO- und Biotechnologiebranche mit, darunter erfolgreiche Tätigkeiten im Bereich der End-to-End-CDMO-Expansion. Er begann seine Karriere in der Biotechnologie beim Genspezialisten Transgene, bevor er in die Instrumenten- und CDMO-Branche wechselte. Zuletzt war Sébastien Vice President und Head of Biologics and Viral Vector CDMO bei Merck Life Science, wo er seine Expertise in schnell wachsenden Geschäftsbereichen beweisen konnte. Derzeit ist Sébastien als Chief Commercial Officer bei Oxford Biomedica tätig, einem führenden Unternehmen mit Spezialisierung auf virale Vektoren, die insbesondere bei der Herstellung von CAR-T- und CAR-NK-Zellprodukten zum Einsatz kommen.

Guillaume Costecalde, Mitgründer und President von Cell-Easy, kommentiert: "Zu einer Zeit, in der wir unser Unternehmen weiter ausbauen, um der wachsenden Nachfrage durch unsere Kunden gerecht zu werden, freuen wir uns, Sébastien in unserem Team begrüßen zu dürfen. Mit seiner überzeugenden Erfolgsbilanz bei der Führung rasch expandierender CDMOs wird er Cell-Easy als strategischer Berater dabei unterstützen, die Marktführerschaft zu erreichen."

Sébastien Ribault fügt an: "Ich freue mich, in dieser für das Unternehmen spannenden Zeit dem Board of Directors von Cell-Easy beizutreten. Cell-Easy hat bereits ein herausragendes Team zusammengestellt und sein Kerngeschäft in Rekordzeit aufgebaut. Ich freue mich darauf, an der weiteren Entwicklung des Unternehmens mitzuwirken, das seine Dienstleistungen im Bereich der Zelltherapie-CDMO mit Schwerpunkt auf gentechnisch veränderten Zellen und analytischen Dienstleistungen erweitert und dabei auf seinem robusten Fundament und seiner branchenführenden Expertise aufbauen kann."

Mit seinem Fokus auf der Verbreiterung seines Dienstleistungsangebots und seinem erfahrenen Führungsteam ist Cell-Easy gut aufgestellt, um sein Wachstum und seinen Erfolg als vertrauenswürdiger Partner für Biotech- und Pharmaunternehmen, die innovative Zelltherapien entwickeln und herstellen, fortzuführen.

Über Cell-Easy

Cell-Easy ist spezialisiert auf die GMP-Herstellung in Kombination mit robuster Qualitätssicherung und regulatorischer Unterstützung, um einen erfolgreichen Prozessabschluss zu gewährleisten. Cell-Easy bietet eine Reihe von Dienstleistungen zur Produktion qualifizierter Zelltherapieprodukten (T-Zellen, NK-Zellen, MSCs, iPSCs) und gentechnisch veränderten Zellen (Car-T, CAR-NK) sowie einen erweiterten Servicekatalog an Entwicklungs- und Analysedienstleistungen. Die relativ geringe Größe des Teams ermöglicht es, auf die spezifischen Bedürfnisse und Präferenzen der Kunden einzugehen.

