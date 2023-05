LUDWIGSBURG (dpa-AFX) - "Ludwigsburger Kreiszeitung" zum Haushalt:

"Nun wird es Zeit, dass sich der Staat ordentlich ins Zeug legt, um mit den Rekordeinnahmen auszukommen. Maßhalten ist nicht zuletzt ein Gebot der Generationengerechtigkeit. Wer immer wieder beteuert, wie wichtig die Zukunft junger Menschen sei, darf nicht zulassen, dass der riesige Schuldenberg immer größer wird. Auch nicht mit Verweis auf die "Klimakatastrophe", die die Grünen immer wieder bemühen, wenn sie nach Gründen für höhere Steuern und mehr Schulden suchen. Zur Nachhaltigkeit gehört auch, die Haushalte in Ordnung zu bringen und nur so viel Geld auszugeben, wie in die Kassen fließt."/yyzz/DP/he