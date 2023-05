Piscataway, N.J. und São Carlos, Brasilien und Bangalore, Indien (ots/PRNewswire) -Ausweitung der Präsenz und Beschleunigung des Wachstums in der LATAM-RegionMarlabs LLC, ein Unternehmen für digitale Lösungen, gab seine Expansion in LATAM mit der Übernahme von Monitora Soluções Tecnológicas bekannt. Die Übernahme ermöglicht Marlabs den Zugang zu neuen Wachstumsmärkten, indem es seinen Kunden Near Shore-Möglichkeiten bietet und gleichzeitig seine Technologiekompetenzen intensiviert.Monitora hat seinen Hauptsitz in São Carlos, Brasilien und ist ein Unternehmen für digitale Lösungen mit starker Expertise in den Bereichen Kundenerfahrung, Infrastrukturbetrieb und Datenanalyse."Marlabs freut sich, das Monitora-Team in der Marlabs-Familie willkommen zu heißen. Wir sind auf einem guten Weg, eine namhafte Organisation zu schaffen, die auch geografisch breit aufgestellt ist, mit einem starken Fokus auf den Aufbau von Talenten und Kapazitäten vor Ort. Die Kombination der sich ergänzenden Fähigkeiten von Monitora und Marlabs birgt ein immenses Potenzial, das Wachstum zu beschleunigen und einzigartige Angebote für unsere Kunden im Bereich der digitalen Transformation zu schaffen. Mit dem zunehmenden Grad an Individualisierung und Spezialisierung der Bedürfnisse unserer Kunden erkennen wir die Notwendigkeit eines innovativen Ansatzes bei der Lösungsfindung und Bereitstellung. "Durch unsere Partnerschaft sind wir zuversichtlich, dass wir Kunden dabei helfen können, neue Möglichkeiten zu entdecken und digitale Unternehmen in größerem Maßstab aufzubauen," so Todd Keller, COO von Marlabs LLC.Marcos Chiodi, CEO von Monitora, äußerte sich ebenfalls zu dem Vorhaben: "Die Bedürfnisse unserer Kunden entwickeln sich rasant, daher haben wir die Notwendigkeit erkannt, mit einer Organisation zusammenzuarbeiten, die über eine globale Präsenz verfügt und an verschiedenen Punkten der Transformationsphasen der Kunden ansetzt. Wir haben mit Marlabs einen idealen Partner gefunden und freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit. Unsere gemeinsame Kultur und Werte spiegeln die Art und Weise wider, wie wir arbeiten, und ich bin zuversichtlich, dass unsere Teams in Zukunft in hohem Maße von den Erkenntnissen und neuen Möglichkeiten profitieren werden, die sich uns bieten.Marlabs bietet weiterhin hochwertige und wirkungsvolle Dienstleistungen für Kunden aus den Bereichen Pharma und Life Sciences, Fertigung, Einzelhandel sowie Banken und Versicherungen. Das 26 Jahre alte Unternehmen ist in den letzten Jahren auf einen beschleunigten Wachstumskurs eingeschwenkt. Diese Akquisition wird dazu beitragen, die Möglichkeiten der gemeinsamen Betreuung globaler Kunden in verschiedenen Branchen wie Einzelhandel, Telekommunikation, Life Sciences sowie Finanz- und Bankwesen zu erweitern, indem tiefgreifende Fähigkeiten zur Erzielung schnellerer Geschäftsergebnisse genutzt werden.Marlabs betonte, dass die Übernahme Teil seiner globalen Expansionsstrategie ist und dass Monitora aufgrund (a) seiner kulturellen Ausrichtung mit Fokus auf den Menschen, (b) seiner Erfolgsbilanz bei der Entwicklung digitaler Lösungen und (c) seiner Fähigkeit, global zu operieren, ausgewählt wurde.Klicken Sie hier (https://www.marlabs.com/marlabs-monitora/), um mehr über die Übernahme zu erfahren.Informationen zu MarlabsMarlabs unterstützt führende Unternehmen auf der ganzen Welt dabei, ihre Geschäftstätigkeiten zu vereinfachen, die Kundennähe zu verbessern, Daten in Entscheidungen umzuwandeln, Risiken im Cyberspace zu verringern, Legacy-Systeme zu verbessern und neue Chancen und digital gesteuerte Umsätze zu nutzen. Marlabs verfügt über eine globale Belegschaft, zu der äußerst erfahrene Technologie-, Plattform- und Branchenexperten von weltweit führenden technischen Universitäten gehören. Das Unternehmen bietet Strategien zur digitalen Zukunft sowie Beratungsdienste, schnelle Lösungsentwicklungen und agile digitale Lösungstechniken. Marlabs hat seinen Hauptsitz in New Jersey und ist in den USA, Großbritannien, Kanada, Deutschland, Brasilien und Indien vertreten.Pressekontakte :media@marlabs.comPhoto: https://mma.prnewswire.com/media/2075186/Marlabs_and_Monitora_executives.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/2075185/MONITORA_Logo.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1879917/Marlabs_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/marlabs-ubernimmt-monitora-solucoes-tecnologicas-301823017.htmlPressekontakt:Deepa RamaKrishnan,+919930781608Original-Content von: Marlabs Innovations, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169792/5507280