Unterföhring (ots) -- Novum am 32. Bundesliga-Spieltag: Erste Live-Integration eines Fußball Fantasy Managers in eine Bundesliga-Übertragung- Produktion von Sky Deutschland in Zusammenarbeit mit Kickbase und der DFL- Eigener Feed auf Sky Sport Bundesliga 7 parallel zur Original Sky Konferenz und Einzelspielen am Bundesliga-Samstag- Eigenes redaktionelles Konzept: Vorlauf ab 15.15 Uhr, spezielle Live-Kommentatoren und Experten, Halbzeitanalyse und Nachlauf bis 17.45 Uhr- Ansatz: Spieler und Fantasy-Punkte stehen im MittelpunktUnterföhring, 11. Mai 2023 - Am kommenden 32. Spieltag der Fußball-Bundesliga haben Sky Deutschland und Kickbase eine Deutschland-Premiere geplant. Am Samstagnachmittag wird ein eigener Feed "Sky Sport Fantasy" produziert, der erstmalig die unterschiedlichen Welten der Fußball Fantasy Manager in die Bundesliga Live-Übertragung integriert. Die DFL unterstützt das Pilotprojekt, indem sie Sky die notwendigen Rechte zum Bearbeiten des Sendesignals einräumt. Mit dem dadurch entstehenden, neuartigen Feed wird die in den vergangenen Jahren stark wachsende Anzahl an Manager-Spielern unter den Sky Zuschauern angesprochen.Sky Sport Fantasy hat ein eigenes redaktionelles Live-Konzept mit zusätzlicher Kommentierung, eigenem Vor- und Nachlauf und Interaktionsmöglichkeiten mit der Sky Sport Community. Als Kommentatoren begleiten Thilo "Titi" Mölders, Jan-Niclas "Janni" Stöcklin und Jan "Bencz" Benczedi von Kickbase das Live-Geschehen in den Stadien und ordnen es für die Fantasy-Community ein. Dabei schätzen sie die Aktionen auf dem Platz aus Sicht von Fantasy-Managern ein und bringen den Zuschauern die Faszination näher. Im Vergleich zur klassischen Live-Übertragung stehen hierbei die Spieler und deren Performance im Mittelpunkt, die punktuell durch anschauliche Datengrafiken visualisiert wird."Die Übertragung von Sky Sport Fantasy beginnt um 15.15 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 7 und wird parallel zur klassischen Original Sky Bundesligakonferenz und den Einzelspielen (ebenfalls ab 15.15 Uhr) ausgestrahlt.Mario Nauen, Fußballchef bei Sky Deutschland: "Wie zuletzt mit Sky Next Generation oder auch Match in Silence beweisen wir erneut die Wandlungsfähigkeit und Innovationskraft von Sky Sport. Mit der besonderen Aktion wird die Bundesliga zum wiederholten Mal Plattform für eine zukunftsweisende Content-Produktion. In Zusammenarbeit mit Kickbase und der DFL gehen wir neue Wege und zeigen, dass wir auf Sky für jede Zielgruppe und jeden Geschmack ein außergewöhnliches Live-Sport-Erlebnis bieten können."Johannes Feldges, Chief Business Officer bei Kickbase: "Fantasy Manager wie Kickbase sind in den vergangenen Jahren in der Mitte der Fußball-Gesellschaft angekommen. Wir sind stolz gemeinsam mit unseren Partnern Sky sowie der DFL dieses Pilotprojekt auf die Beine gestellt zu haben und hoffen, dass sich hieraus eine nachhaltige Einrichtung entwickelt."