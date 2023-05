DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

BLACKSTONE - Der Vermögensverwalter Blackstone führt Gespräche mit großen US-Regionalbanken, um ihnen zusätzliche Mittel für die Kreditvergabe an Unternehmen zur Verfügung zu stellen. Grund dafür sind Anzeichen, dass sich die jüngsten Turbulenzen in der Branche zu einer Kreditklemme ausweiten. Jon Gray, Präsident von Blackstone, erklärte gegenüber der Financial Times, dass sein Unternehmen mit regionalen Banken über Partnerschaften spreche. "Die Gespräche, die wir führen, drehen sich um eine mögliche Partnerschaft mit einer regionalen Bank", sagte Gray in einem Interview. (FT)

May 12, 2023 00:46 ET (04:46 GMT)

