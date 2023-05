DJ MÄRKTE ASIEN/Knapp behauptet - Tokio freundlich

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Die ostasiatischen Börsen schließen sich am Freitag der wenig verändertern Gesamttendenz an der Wall Street vom Vortag an. Dort hatten zwar günstig ausgefallene Produzentenpreise die Erwartung einer Zinserhöhungspause der US-Notenbank befeuert, auf der anderen Seite sorgte aber weiter die angespannte Situation bei einigen Regionalbanken für Verunsicherung. Bremsend wirkte auch, dass der Parteienstreit um eine Erhöhung der Schuldenobergrenze weiter schwelt und somit den USA ein Zahlungsausfall droht, die auch weltweit negative Auswirkungen hätte. Eigentlich für den Freitag angesetzte weitere Gespräche von US-Präsident Joe Biden mit den Führern des Kongresses wurden nun auf Anfang der kommenden Woche verschoben.

Zumeist weisen die Indizes in Ostasien kleine Verluste auf, eine Ausnahme macht Tokio. Der Nikkei-Index legt um 0,9 Prozent auf 29.374 Punkte zu. Rückenwind kommt vom Yen, der im Vergleich zur gleichen Vortageszeit etwas nachgibt.

Wie an den Vortagen spielt die Musik bei Einzelwerten vor dem Hintergrund der laufenden Quartalsberichtssaison. In Tokio tragen vielfach gut ausgefallene Zahlen dazu bei, dass das Marktbarometer freundlich tendiert. Nissan Motor gewinnen 4,9 Prozent nach stark und besser als erwartet ausgefallenen Quartalszahlen. Honda Motor (+4,7%) sind mit der Prognose eines 15-prozentigen Gewinnanstiegs im laufenden Fiskaljahr gesucht. Auch bei Suntory Beverage & Food (+5,2%) kommen Geschäftsausweis und Ausblick gut an. Softbank büßen dagegen 3,6 Prozent ein nach Ausweis eines Nettoverlusts für das beendete Geschäftsjahr.

In Hongkong verteuern sich JD.com nach einem klar besser als gedacht ausgefallenen Gewinn um 7,0 Prozent. Im Sog geht es für Baidu (+4,5%) und Alibaba Group (+2,3%) mit nach oben.

In Seoul geben Korea Gas nach einem enttäuschenden Quartalsergebnis um 3,5 Prozent nach. Auch bei Samsung Fire & Marine Insurance (-3,2%) werden neue Zahlen mit Verkäufen quittiert. Posco International (+1,2%) profitieren dagegen davon, dass die Aktie in einen Index von Morgan Stanley Capital International (MSCI) aufgenommen wird.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.243,90 -0,1% +2,9% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 29.374,33 +0,9% +11,6% 08:00 Kospi (Seoul) 2.481,96 -0,4% +11,0% 08:00 Schanghai-Comp. 3.296,38 -0,4% +6,7% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 19.723,58 -0,1% -0,0% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.202,94 -0,8% -0,3% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.427,61 +0,2% -4,7% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:33 % YTD EUR/USD 1,0925 +0,1% 1,0918 1,0933 +2,1% EUR/JPY 146,99 +0,1% 146,85 146,96 +4,7% EUR/GBP 0,8724 -0,0% 0,8725 0,8688 -1,4% GBP/USD 1,2523 +0,1% 1,2512 1,2581 +3,5% USD/JPY 134,54 +0,0% 134,51 134,49 +2,6% USD/KRW 1.332,21 +0,2% 1.329,94 1.328,70 +5,6% USD/CNY 6,9449 -0,1% 6,9488 6,9378 +0,7% USD/CNH 6,9542 -0,1% 6,9594 6,9447 +0,4% USD/HKD 7,8418 +0,1% 7,8368 7,8332 +0,4% AUD/USD 0,6694 -0,1% 0,6702 0,6736 -1,8% NZD/USD 0,6260 -0,6% 0,6300 0,6341 -1,4% Bitcoin BTC/USD 26.657,02 -1,2% 26.990,10 27.561,80 +60,6% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,52 70,87 -0,5% -0,35 -12,1% Brent/ICE 74,56 74,98 -0,6% -0,42 -11,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.011,83 2.015,88 -0,2% -4,05 +10,3% Silber (Spot) 24,04 24,20 -0,6% -0,16 +0,3% Platin (Spot) 1.088,73 1.098,50 -0,9% -9,78 +1,9% Kupfer-Future 3,72 3,71 +0,1% +0,01 -2,6% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

