NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Diageo von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 4000 auf 3800 Pence gesenkt. Damit berücksichtige er die kurzfristig schlechteren organischen Wachstumsaussichten des Herstellers alkoholischer Getränke auf dem wichtigen US-Markt, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine diesbezügliche Schätzung für 2024 liegt nach eigener Aussage deutlich unter dem Marktkonsens./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2023 / 17:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2023 / 19:00 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB0002374006

