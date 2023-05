Mangels entscheidender Impulse irrt der DAX vorerst weiter im Bereich der vergangenen Wochen umher. Am Freitag zeichnet sich auch kein Ausbruch aus der rund 350 Punkte breiten Spanne ab, die von etwa 15.660 bis knapp über 16.000-Punkte-Marke reicht. Nach zuletzt zwei schwachen Tagen wird der Leitindex aber etwas höher erwartet.Der Broker IG taxiert ihn zwei Stunden vor dem Auftakt bei 15.870 Punkten, was ein Plus von 0,2 Prozent bedeutet. Die Wochenbilanz wäre damit aber noch leicht negativ. Im ...

