DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die Allianz hat im Auftaktquartal mehr verdient als erwartet. Europas größter Versicherer profitierte von einem starken Lebens- und Krankenversicherungsgeschäft. Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte die Allianz SE. Der operative Gewinn stieg im Zeitraum von Januar bis März um 24 Prozent auf 3,73 von 3,0 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens 3,6 Milliarden Euro erwartet. Einem kräftigen Anstieg im Leben-Kranken-Geschäft um 64 Prozent und einem soliden Plus in der Schaden-Unfall-Versicherung um 23 Prozent stand ein Gewinnrückgang um 13 Prozent im Asset Management gegenüber. Der Nettogewinn stieg auf 2,032 Milliarden Euro von 474 Millionen im Vorjahr. In der Vergleichsperiode hatten hohe Rückstellungen für Entschädigungen von Anlegern der Structured-Alpha-Fonds der Allianz das Ergebnis geschmälert. Die Vorjahreszahlen wurden nachträglich angepasst an die neue Bilanzierung nach IFRS 17/9, die ab diesem Jahr für Versicherungsunternehmen verpflichtend ist. Nach dem alten Bilanzregime hatte die Allianz für das erste Quartal 2022 operativ 3,2 Milliarden Euro und unter dem Strich 561 Millionen Euro ausgewiesen. Im laufenden Jahr will die Allianz weiterhin einen operativen Gewinn auf Vorjahresniveau von 14,2 Milliarden Euro erreichen, wobei Abweichungen von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sind. Der Analystenkonsens stand zuletzt bei 14,3 Milliarden Euro.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

06:00 JP/Mazda Motor Corp, Jahresergebnis

06:30 FR/Societe Generale SA, Ergebnis 1Q

07:00 DE/Evotec SE, ausführliches Jahresergebnis

07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis

07:55 DE/Energiekontor AG, Ergebnis 1Q

08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 1Q

08:45 DE/Metro AG, Analystenkonferenz zu Quartalsergebnis

09:00 DE/ENBW Energie Baden-Württemberg AG, ausführliches Ergebnis 1Q

10:00 DE/Hellofresh SE, HV

10:00 DE/Hensoldt AG, HV

11:00 DE/Volkswagen AG (VW), Auslieferungen Konzern April

11:00 DE/Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA, ausführliches Ergebnis 3Q

11:00 DE/Dürr AG, HV

Im Laufe des Tages:

- DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q

- DE/Telefonica Deutschland Holding AG, Investoren- und Analystenkonferenz

- DE/Patrizia SE, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Unternehmen Dividende Adidas 0,70 EUR BMW Stämme 8,50 EUR BMW Vorzüge 8,52 EUR Heidelbergcement 2,60 EUR Jungheinrich 0,68 EUR Mensch und Maschine 1,40 EUR MTU Aero Engines 3,20 EUR Norma 0,55 EUR SAP 2,05 EUR

INDEXÄNDERUNG

Die Aktien von Talanx und Wacker Chemie werden in den MSCI Germany Index aufgenommen. Im Gegenzug werden die Titel von Aroundtown und United Internet entnommen. Dies hat MSCI im Rahmen der vierteljährlichen Überprüfung beschlossen. Neu im MSCI Switzerland Index sind Helvetia Holding. Dafür muss die Credit Suisse ihren Platz räumen. Die Änderungen treten mit Handelsende am 31. Mai in Kraft. Die Indexänderungen im Einzelnen:

+ MSCI GERMANY INDEX HERAUSNAHME - Aroundtown - United Internet NEUAUFNAHME - Talanx - Wacker Chemie + MSCI SWITZERLAND INDEX HERAUSNAHME - Credit Suisse NEUAUFNAHME - Helvetia Holding

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 BIP (1. Veröffentlichung) 1Q PROGNOSE: +0,1% gg Vq/+0,2% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vq/+0,4% gg Vj 08:00 BIP März PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+0,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,5% gg Vj 08:00 Handelsbilanz März PROGNOSE: -16,2 Mrd GBP zuvor: -17,5 Mrd GBP 08:00 Industrieproduktion März PROGNOSE: -0,1% gg Vm/-3,1% gg Vj zuvor: -0,2% gg Vm/-3,1% gg Vj - US 14:30 Import- und Exportpreise April Importpreise PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,6% gg Vm 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) Mai PROGNOSE: 63,0 zuvor: 63,5

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.945,00 +0,3% E-Mini-Future S&P-500 4.152,50 +0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 13.485,50 +0,3% Nikkei-225 29.389,73 +0,9% Schanghai-Composite 3.285,87 -0,7% Hang-Seng-Index 19.684,53 -0,3% +/- Ticks Bund -Future 136,70 +10 Donnerstag: INDEX Schluss +/- DAX 15.834,91 -0,4% DAX-Future 15.901,00 -0,4% XDAX 15.836,53 -0,4% MDAX 27.247,61 -0,4% TecDAX 3.218,95 -0,4% EuroStoxx50 4.309,75 +0,1% Stoxx50 4.020,64 +0,1% Dow-Jones 33.309,51 -0,7% S&P-500-Index 4.130,62 -0,2% Nasdaq-Comp. 12.328,51 +0,2% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 136,60 +65

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Mit einer Fortsetzung der Seitwärtsbewegung an Europas Börsen rechnen Händler auch am Freitag. Der DAX dürfte weiter im Bereich um 15.900 Punkte notieren. Solange über den Börsen das Damoklesschwert einer gerissenen US-Schuldenobergrenze hänge, dürfte sich daran auch nichts ändern, heißt es im Handel. Impulse könnten am Nachmittag von neuen US-Inflationsdaten ausgehen, diesmal den Import- und Exportpreisen. Sie sollten das Bild eines nachlassenden Inflationsdrucks aus dem Ausland untermauern. In Europa wird vor allem auf zahlreiche Daten aus Großbritannien geblickt, so die Handelsbilanz für März und das BIP für das erste Quartal. Aus Frankreich und Spanien kommt die Revision ihrer jüngsten Verbraucherpreise. Dazu stehen Umbauten in den MSCI-Indizes im Blick, Profiteure seien hier Wacker Chemie und Talanx. Bei hohen Kursverlusten in Aktien sollten Anleger am Freitag zunächst schauen, ob nicht Dividenden dahinterstehen, denn in Europa gibt es eine Flut von Ausschüttungen.

Rückblick: Wie ein Damoklesschwert hing weiterhin der drohende Zahlungsausfall in den USA über den Märkten. Günstige US-Erzeugerpreise stützten nicht, zugleich nahmen die Rezessionssorgen wieder zu. Anleger agieren daher weiter sehr vorsichtig. Engie reagierten mit plus 0,7 Prozent auf die Geschäftszahlen. Das EBITDA habe die Erwartungen deutlich geschlagen, hieß es bei der Citigroup. Nicht gut wurden die Geschäftszahlen von Swiss Life aufgenommen - die Aktie fiel um 3,3 Prozent.

DAX/MDAX/TECDAX

Etwas leichter - Bayer hat zum Jahresauftakt bei nur leicht gesunkenen Einnahmen deutlich weniger verdient. Bayer verloren 7,5 Prozent. Mit der Annahme sinkender Preise werde das Glyphosat-Debakel damit noch schlimmer, monierten Börsianer mit Blick auf Milliarden-Kosten der Transaktion. Die Deutsche Telekom (+1,4%) hat derweil alle Erwartungen geschlagen. Für Merck KGaA ging es um 2,5 Prozent nach oben - vor allem das positive EBITDA stützte. Zalando gewannen 1,9 Prozent - hier stützten positiv aufgenommene Geschäftszahlen des Wettbewerbers About You (+8,3%). Volkswagen (-5,6%) wurden ex Dividende gehandelt. Hannover Rück (+0,4%) hat vor allem von einem guten Ergebnis in der Personen-Rückversicherung profitiert. Das erste Quartal von Siltronic (-2,9%) ist schwach ausgefallen. Für Suse ging es nach einer Gewinnwarnung um 16,8 Prozent abwärts. GFT brachen um 14 Prozent ein - trotz ordentlicher Geschäftszahlen. Im Handel wurden technische Gründe genannt.

XETRA-NACHBÖRSE

Die Metro-Aktie legte um 1,3 Prozent zu, nachdem das Unternehmen am frühen Abend Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal vorgelegt hatte. Deutsche Euroshop reagierten hingegen nicht auf die Zahlen des Betreibers von Einkaufszentren.

Deutz zeigten sich unbeeindruckt davon, dass offenbar der norwegische Staatsfonds seine Beteiligung an dem Unternehmen aufgestockt und die Schwelle von 3 Prozent überschritten hat.

Der Beschluss einer Barkapitalerhöhung ließ Nynomic um 2,4 Prozent nachgeben. Mynaric sanken um 0,4 Prozent. Das Unternehmen ändert seine Führungsstruktur dahingehend, dass Mustafa Veziroglu ab der nächsten Jahreshauptversammlung von Mynaric Anfang des dritten Quartals 2023 alleiniger CEO von Mynaric wird, während der derzeitige Co-CEO, Bulent Altan, vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre in den Aufsichtsrat von Mynaric wechseln soll.

USA - AKTIEN

Uneinheitlich - Während die zinssensiblen Technologiewerte von sinkenden Marktzinsen gestützt wurden, lasteten Konjunktursorgen auf den Standardwerten. Nach den Verbraucherpreisen vom Mittwoch deuteten nun auch die Erzeugerpreise auf eine nachlassende Teuerung hin. Die wöchentlichen Arbeitsmarktdaten waren indes etwas schwächer als vorausgesagt ausgefallen. Damit untermauerten beide Daten die Hoffnung auf eine Zinspause der US-Notenbank, aber auch den wirtschaftlichen Abschwung. Als Hemmschuh am Markt fungierte weiterhin der drohende Zahlungsausfall in den USA, sollten sich Republikaner und Demokraten in den kommenden Wochen nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen. Unter den Einzelwerten brachen Walt Disney um 8,7 Prozent ein. Zwar übertraf der Unterhaltungskonzern mit Umsatz und Gewinn des zweiten Geschäftsquartals die Erwartungen, doch schürte die Abwanderung der Abonnenten seines Streamingsdienste Zweifel an der allgemeinen Konsumbereitschaft. Die Geschäftszahlen des Finanzdienstleisters und Online-Brokers Robinhood Markets (+6,4%) kamen gut an. Dagegen brachen PacWest um 22,7 Prozent ein. Die Regionalbank hatte mitgeteilt, dass Anfang Mai Kunden verstärkt Einlagen abgezogen hätten. Beyond Meat (-18,3%) litten unter einer geplanten Kapitalerhöhung.

USA - ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 3,90 -1,7 3,91 -52,5 5 Jahre 3,35 -4,3 3,39 -65,0 7 Jahre 3,37 -4,7 3,41 -60,4 10 Jahre 3,39 -5,5 3,44 -49,2 30 Jahre 3,74 -6,4 3,80 -23,4

Am Rentenmarkt stiegen die Notierungen mit den niedrigen Inflations- und schwachen Arbeitsmarktdaten und drückten die Renditen tiefer ins Minus. Händler wollten nicht ausschließen, dass zumindest am Rentenmarkt einige Akteure auf Rezession und damit doch auf erste Zinssenkungen zum Jahresende setzten.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Do, 17:30 Uhr % YTD EUR/USD 1,0928 +0,1% 1,0918 1,0917 +2,1% EUR/JPY 147,07 +0,2% 146,85 146,72 +4,8% EUR/CHF 0,9750 -0,1% 1,1185 0,9768 -1,5% EUR/GBP 0,8724 -0,0% 0,8725 0,8725 -1,4% USD/JPY 134,59 +0,1% 134,51 134,39 +2,6% GBP/USD 1,2526 +0,1% 1,2512 1,2513 +3,6% USD/CNH 6,9542 -0,1% 6,9594 6,9576 +0,4% Bitcoin BTC/USD 26.635,60 -1,3% 26.990,10 27.151,96 +60,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar neigte zur Stärke, der Dollarindex gewann 0,6 Prozent. Anleger könnten geneigt sein, auf einen Kompromiss im Schuldenstreit und entsprechende Ausgabenkürzungen zu setzen, hieß es im Handel.

ROHSTOFFE

ÖL / GAS

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 70,57 70,87 -0,4% -0,30 -12,0% Brent/ICE 74,61 74,98 -0,5% -0,37 -11,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Mit den Rezessions- und Nachfragesorgen gaben die Erdölpreise nach. Zusätzlicher Druck kam vom festen Dollar, der Öl für Käufer aus anderen Währungsräumen verteuerte. Das Barrel US-Rohöl WTI verbilligte sich um 2,3 Prozent auf 70,87 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.012,09 2.015,88 -0,2% -3,79 +10,3% Silber (Spot) 24,04 24,20 -0,7% -0,16 +0,3% Platin (Spot) 1.089,08 1.098,50 -0,9% -9,43 +2,0% Kupfer-Future 3,71 3,71 0% 0 -3,0% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Dollarstärke lastete auch auf dem Goldpreis und verhinderte, dass das Edelmetall von den sinkenden Marktzinsen profitierte. Der Preis für die Feinunze fiel um 0,8 Prozent auf 2.014 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR

STEUERTRANSPARENZ DEUTSCHLAND

In Deutschland aktive Großunternehmen müssen ihre Gewinne und Steuern künftig detailliert offenlegen. Der Bundestag beschloss am Donnerstagabend ein Gesetz, das eine entsprechende EU-Richtlinie umsetzt. Firmen mit einem Jahresumsatz von mehr als 750 Millionen Euro müssen demnach jährlich einen Bericht vorlegen, in dem sie ihre Gewinne und darauf in EU-Ländern gezahlte Steuern aufschlüsseln. In Deutschland betrifft dies Schätzungen zufolge 500 bis 600 Unternehmen.

FISKALPOLITIK USA

Der IWF hat vor den Folgen eines möglichen Zahlungsausfalls der USA gewarnt. "Es würde sehr ernsthafte Auswirkungen nicht nur auf die USA, sondern auch auf die Weltwirtschaft haben", sagte IWF-Kommunikationsdirektorin Julie Kozack. Es drohten höhere Zinssätze und wirtschaftliche "Instabilität". Kozack rief die Regierung von US-Präsident Joe Biden und die oppositionellen Republikaner auf, "dringend dieses Problem zu lösen".

DEUTSCHE BAHN

Im Tarifkonflikt mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) hat die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben die Forderung zum Mindestlohn erfüllt. DB-Personalvorstand Martin Seiler erklärte, DB und EVG hätten "in intensiven Gesprächen" bis zum späten Donnerstagabend "die Thematik Mindestlohn erörtert". "Wir haben die Forderung zum Mindestlohn erfüllt. Jetzt stehe die EVG im Wort", sagte Seiler. Die EVG müsse nun ihre Zusage einhalten und den 50-stündigen Warnstreik absagen.

DEUTSCHE EUROSHOP

ist dank einer Portfoliooptimierung mit einem Umsatz und Gewinnwachstum ins Jahr gestartet. Den Ausblick hat die Deutsche Euroshop bekräftigt. Der Umsatz hat sich um 30,2 Prozent auf 67,8 Millionen Euro erhöht, das Nettobetriebsergebnis wuchs um 35,1 Prozent auf 54,5 Millionen Euro und das EBIT kletterte um 46,2 Prozent auf 57,4 Millionen Euro. Das Ergebnis vor Steuern und Bewertung legte um 36,4 Prozent auf 45,5 Millionen Euro zu. Die um Bewertungs- und Sondereffekte bereinigten FFO stiegen um 41,2 Prozent auf 44,2 Millionen Euro.

FRAPORT

Der Verkehr am Frankfurter Flughafen erholt sich weiter von der Corona-Pandemie. Mit rund 4,8 Millionen Fluggästen nutzten im April 21,5 Prozent mehr Reisende als im Vorjahresmonat den größten deutschen Airport, wie der Betreiber Fraport mitteilte. Vom Verkehrsaufkommen im April 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 20,0 Prozent entfernt. Das Cargo-Aufkommen blieb angesichts der gesamtwirtschaftliche Abkühlung allerdings um 8,5 Prozent hinter dem Vergleichsmonat 2022 zurück.

HEIDELBERGCEMENT

Der Name Heidelbergcement ist endgültig Geschichte. Die Aktionäre des Baustoffherstellers stimmten auf der Hauptversammlung einer Satzungsänderung vor, wonach die im deutschen Leitindex DAX geführte Aktiengesellschaft künftig den Namen Heidelberg Materials AG trägt.

METRO

hat im zweiten Geschäftsquartal sowohl den Umsatz als auch das operative Ergebnis kräftiger gesteigert, als Analysten erwartet haben. Zudem verringerte der Großhandelskonzern den Verlust spürbar. Im Zeitraum Januar bis März stieg der Umsatz auf knapp 6,9 (Vorjahr: 6,25) Milliarden Euro. Das bereinigte EBITDA sank vor allem wegen des Auslaufens von Posttransaktionseffekten (Real) auf 111 Millionen Euro von 157 Millionen. Je Aktie betrug der Verlust 0,29 Euro nach 0,78. Analysten haben mit 6,62 Milliarden einen deutlich geringeren Umsatz und einen spürbar höherer Nettoverlust erwartet.

VITESCO

hat im ersten Quartal zwar den Umsatz gesteigert, wegen hoher Kosten aber eine geringere Rendite und unter dem Strich einen deutlich höheren Verlust verzeichnet. Für das laufende Quartal rechnet der Autozulieferer mit einer leichten Verbesserung. Die Prognose für das Gesamtjahr wurde bekräftigt. In den ersten drei Monaten steigerte die Vitesco Technologies den Konzernumsatz um 2,5 Prozent auf 2,31 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT bereinigt) sank auf 37,1 Millionen von 47,7 Millionen Euro, die Marge betrug entsprechend 1,6 nach 2,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Unter dem Strich stieg der Fehlbetrag auf 50,7 Millionen von 11,3 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr rechnet das Unternehmen weiter mit einem Umsatz von 9,2 Milliarden bis 9,7 Milliarden Euro. Die bereinigte EBIT-Marge soll sich auf 2,9 bis 3,4 Prozent verbessern. Im Vorjahr hatte Vitesco eine bereinigte Rendite von 2,5 Prozent erzielt.

SHOP APOTHEKE

Die Wettbewerbsbehörden in der Schweiz und Österreich haben das Joint Venture zwischen der Shop Apotheke Europe und Galenica erlaubt.

PIRELLI

hat im ersten Quartal unerwartet viel umgesetzt und die Jahresziele bestätigt. Der Reifenhersteller meldete einen Umsatz von 1,70 Milliarden Euro, was einem Anstieg von 11,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entsprach. Der Nettogewinn kletterte von 107,5 Millionen Euro auf 111,6 Millionen Euro. Analysten hatten einen Umsatz von 1,65 Milliarden Euro prognostiziert.

NEWS CORP

Der Medienkonzern hat in seinem dritten Geschäftsquartal trotz eines Umsatzrückgangs besser abgeschnitten als erwartet. Zu verdanken war dies dem Wachstum der Tochter Dow Jones, während andere Geschäftsbereiche stagnierten oder rückläufige Umsätze verzeichneten. Netto verdiente das Unternehmen, zu dessen Tochtergesellschaft Dow Jones auch das Wall Street Journal und diese Nachrichtenagentur gehören, 50 (Vorjahr: 82) Millionen Dollar bzw 9 (14)Cent je Aktie. Das bereinigte Ergebnis des im März beendeten Quartals betrug 9 Cent je Aktie und übertraf damit die Konsensschätzung der von Factset befragten Analysten, die bei 5 Cent gelegen hatte. Der Umsatz sank auf 2,45 von 2,49 Milliarden Dollar. Hier hatten Analysten im Schnitt mit 2,38 Milliarden Dollar gerechnet. Ursächlich für den Umsatzrückgang seien negative Währungseinflüsse in Höhe von 98 Millionen Dollar gewesen, teilte News Corp mit.

