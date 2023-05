EQS-News: elumeo SE / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

elumeo SE legt im ersten Quartal 2023 trotz schwierigen Umfelds die Basis für eine stabile Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr



Corporate News elumeo SE legt im ersten Quartal 2023 trotz schwierigen Umfelds die Basis für eine stabile Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr Umsatzrückgang in Q1/2023 gegenüber starkem Vorjahresquartal um 13,5% auf EUR 10,8 Mio.

Bereinigtes EBITDA mit EUR -169 K erstmals negativ seit Q2/2020

Operativer Cash Flow in Q1/2023 mit EUR 47 K weiterhin positiv

Programm zur Steigerung der operativen Perfomance um EUR 1,6 Mio. in 2023 eingeleitet

Prognose für 2023 sieht weiterhin stabile Entwicklung bei Umsatz und bereinigtem EBITDA

Jooli erreicht entscheidenden Meilenstein und startet Real-Time Feed Berlin, 12.05.2023 - Die elumeo SE (ISIN DE000A11Q059), der führende elektronische Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, hat im ersten Quartal 2023 trotz eines schwierigen Marktumfelds die Basis für eine solide Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr gelegt. Nach einem guten Auftakt in den ersten Wochen des Jahres ließ die Umsatzdynamik merklich nach und blieb auch im weiteren Verlauf des Quartals verhalten. In Summe sank der Umsatz gegenüber dem starken Vorjahresquartal um 13,5% auf 10,8 Mio. Euro (Q1/2022: 12,4 Mio. Euro). Überdurchschnittlichen Anteil an dieser Entwicklung hatte das Italien-Geschäft, das infolge der Reichweiten-Optimierung schwächer ausfiel. Neben dem Umsatzrückgang trug auch ein Anstieg der Einkaufspreise, ausgelöst durch eine schwächere Entwicklung des Euros gegenüber der indischen Rupie, dem US-Dollar und dem Thai Baht, dazu bei, dass das Bereinigte EBITDA, die zentrale Finanzkennzahl des Konzerns, mit EUR -169 K negativ ausfiel (Q1/2022: EUR 0,4 Mio.), - erstmals seit Q2/2020. Der operative Cash Flow blieb mit 47 KEUR weiterhin positiv (Q1/2022: EUR -1,008 Mio.). Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit und zur schnellen Rückkehr in die Gewinnzone hat die elumeo SE ein Programm zur Steigerung der operativen Performance aufgelegt. Erste Maßnahmen sind bereits implementiert. Das Programm umfasst insgesamt 38 Einzelmaßnahmen und soll bereits in 2023 einen Ergebnisbeitrag in Höhe von EUR 1,6 Mio. beisteuern. EUR 980 K entfallen dabei auf Kosteneinsparungen, EUR 620 K auf Maßnahmen zur Steigerung des Rohertrags. Wesentliche Einzelmaßnahmen sind Aktivitäten in Marketing und Vertrieb, die Einführung neuer Schmuck-Kollektionen, Nachverhandlungen mit Lieferanten sowie die Optimierung der Personalkosten. Florian Spatz, Chief Executive Officer der elumeo SE: "Vor dem Hintergrund der bisherigen Entwicklung im laufenden Geschäftsjahr und des bereits eingeleiteten Performance-Programms bestätigen wir unsere Prognose für 2023." Diese basiert angesichts der anhaltend hohen Volatilität infolge des Krieges in der Ukraine und der verschärften hohen Inflation auf einem nach wie vor vorsichtigen Ansatz und berücksichtigt mögliche weitere negative Einflüsse aus Nachfrageeinbrüchen und Versorgungsengpässen. Spatz: "In Summe erwarten wir, dass sich Umsatz und Bereinigtes EBITDA stabil entwickeln werden." Auch die Umsatzentwicklung sieht das Management in einem mittleren positiven bis mittleren negativen einstelligen %-Korridor. Die Rohertragsmarge soll sich 2023 weiter stabil bei > 50% entwickeln. Das Bereinigte-EBITDA wird voraussichtlich in einem positiven niedrigen einstelligen Millionen Bereich liegen. Erfreulich zeigt sich im laufenden Geschäftsjahr die Entwicklung der Videoshopping-App Jooli. Per Mai 2023 zählte sie in Indien inzwischen 1.518 Kanäle und 7.818 ausgespielte Videos. Mit dem planmäßigen Start des Real-Time Feeds in einem gestuften Rollout ab 10. Mai 2023 erreichte die App einen wesentlichen Meilenstein. Jooli erwartet hierdurch eine weitere Steigerung seiner User Retention und legt die technische Basis für den Start der Monetarisierung in Indien in der zweiten Jahreshälfte 2023. Über die elumeo SE: Die elumeo Gruppe mit Sitz in Berlin ist das führende europäische Unternehmen im elektronischen Direktvertrieb von hochwertigem, Edelsteinschmuck. Über eine Vielzahl von elektronischen Vertriebskanälen (TV, Internet, Smart TV und Smartphone-App) bietet das börsennotierte Unternehmen seinen Kunden insbesondere farbigen Edelsteinschmuck zu günstigen Preisen an. Die elumeo Gruppe betreibt Homeshopping-Fernsehsender in Deutschland, Österreich, Schweiz und Italien sowie Webshops in Deutschland, Österreich, Schweiz, Großbritannien, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Belgien. Die elumeo Gruppe betreibt mit ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft jooli.com GmbH die KI-gesteuerte Video-Shopping-App Jooli. Kontakt elumeo SE

Investor Relations

Erkelenzdamm 59/61

10999 Berlin

Tel.: +49 30 69 59 79-231

Fax: +49 30 69 59 79-650

E-Mail: ir@elumeo.com www.elumeo.com



