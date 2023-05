Der Euro hat sich zum Franken leicht abgeschwächt und wird derzeit zu 0,9752 Franken um nach 0,9766 am Vortag.Frankfurt - Der Euro hat sich am Freitag etwas von seinen jüngsten Kursverlusten gegenüber dem US-Dollar erholt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0928 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Am Donnerstag war der Kurs mit genau 1,09 Dollar auf einen einmonatigen Tiefstand gefallen. Dagegen hat sich der Euro zum Franken leicht abgeschwächt und wird derzeit zu 0,9752...

