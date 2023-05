Die Hoffnung im Markt auf eine baldige Zinswende nimmt zu - und die Amazon-Aktie steigt weiter. Am Donnerstag ging der Titel mit einem Plus von 1,8 Prozent auf 112,18 Dollar aus dem Handel - es war der achte Gewinntag in Folge. Der Chart sieht immer besser aus - DER AKTIONÄR sagt, wie Trader profitieren können.

