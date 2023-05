DJ PTA-News: Dr. Hönle AG: Hönle erwirtschaftet im Halbjahr Betriebsergebnis von 3,7 Mio. EUR

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Gilching (pta/12.05.2023/08:20) - Die Umsätze der Hönle Gruppe lagen in den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2022/2023 mit 53.520 TEUR unter dem Vorjahreswert von 60.807 TEUR. Der Rückgang ist vor allem auf den Bereich Luftentkeimung zurückzuführen, in dem der Umsatz im Zuge der nachlassenden pandemischen Lage 6,3 Mio. EUR unter dem des Vorjahres lag. Die Gesamtleistung ging im ersten Halbjahr um 15,8 % auf 54.205 TEUR zurück. Das Betriebsergebnis aus fortgeführten Aktivitäten (EBIT) lag bei 3.685 TEUR (Vj. 9.280 TEUR). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Betriebsergebnis des Vorjahres Einmaleffekte aus dem Verkauf eines Firmengebäudes in Höhe von 1.825 TEUR beinhaltete. Dies entspricht einer EBIT-Marge von 6,8 % nach 14,4 % im Vorjahr. Das Vorsteuerergebnis (EBT) belief sich auf 3.050 TEUR. Es lag damit 64,4 % unter dem Ergebnis der Vorjahresperiode. Nach Ertragsteuern ergab sich ein Konzernergebnis von 2.684 TEUR (-50,6 %). Das Ergebnis je Aktie fiel von 0,89 EUR auf 0,43 EUR.

Ausblick

Segment Klebstoffe

Der Vorstand geht davon aus, dass im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2022/2023 volumenstarke Klebstoffprojekte in den Bereichen Photovoltaik und Elektromobilität realisiert werden. Diese Projekte werden für die mittel- und langfristige Entwicklung des Klebstoffsegments von großer Bedeutung sein. Die Realisierung dieser Projekte hat sich aufgrund umfangreicher Tests verzögert. Vielversprechende Projekte bestehen darüber hinaus in den Bereichen Consumer Electronics sowie 5G-Mobilfunknetze.

Die Geschäftsleitung hat die Vertriebsstrategie im Segment Klebstoffe überarbeitet. Zukünftig werden Geschäftsfelder stärker in den Fokus rücken, in welchen die Gesellschaft ihre Stärken sieht, und welche entsprechende Wachstumspotenziale bieten.

Für die gezielte weitere Erschließung des interessanten chinesischen Marktes wird die Anwendungstechnik vor Ort verstärkt. Die aufgehobenen Reisebeschränkungen nach China ermöglichen zusammen mit dem Ausbau der Anwendungstechnik eine intensivere Betreuung der Kunden vor Ort und eine deutliche Steigerung des Umsatzes in dieser Region.

Segment Geräte & Anlagen

Die Eltosch Grafix GmbH wurde auf die Dr. Hönle AG verschmolzen. Durch die Verschmelzung, die rückwirkend zum 01.10.2022 erfolgte, werden mehrere Effekte erzielt: Die Zusammenlegung der beiden Gesellschaften ermöglicht den Aufbau eines leistungsstarken und einheitlichen Service- und Vertriebsnetzes. Darüber hinaus soll die Verschlankung der Konzernstruktur vorangetrieben werden.

Zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit werden im aktuellen Geschäftsjahr umfangreiche Neuentwicklungen insbesondere bei Geräten zur Klebstoffhärtung durchgeführt. Dabei stehen die Leistung, die Bedienung und das Design im Vordergrund der Produktentwicklung.

Um Entwicklungen am Markt frühzeitig erkennen und neue Absatzpotenziale erschließen zu können, werden zudem das Vertriebsteam und das Business Development weiter ausgebaut.

Insgesamt erwartet der Vorstand im Segment Geräte & Anlagen aufgrund eines nach wie vor guten Auftragsbestandes und einer stabilen Nachfrage einen guten Geschäftsverlauf. Zusätzliche Impulse werden in der zweiten Jahreshälfte mit der Einführung einer neuen Produktlinie für die Druckmaschinenindustrie entstehen.

Segment Glas & Strahler

Die Entkeimung von Wasser mittels UV-Technologie ist ein nachhaltiger Wachstumsmarkt. Das umweltfreundliche Verfahren wird immer öfter bei der Behandlung von Ballastwasser, Trink-, Prozess- und Abwasser eingesetzt. Die Hönle Gruppe beliefert führende Hersteller von Wasseraufbereitungssystemen mit Strahlern und Komponenten. Der Vorstand erwartet im Geschäftsjahr 2022/2023 weiter steigende Umsätze und Ergebnisse in diesem Anwendungsbereich.

Um den interessanten Markt für die Aufbereitung von Prozesswasser weiter zu erschließen, werden die Entwicklungs- und die Vertriebskapazitäten ausgebaut. Prozesswasser ist Wasser, das in Industrieanlagen zur Herstellung von Produkten verwendet wird.

Das Ende der Corona-Pandemie wird sich im Bereich Luftentkeimung bemerkbar machen. Insbesondere bei der uv-technik Speziallampen GmbH werden die Umsätze daher unter denen des Vorjahres liegen.

Die Raesch Quarz (Germany) GmbH wurde im Dezember 2022 verkauft. Der Verkauf dieser Gesellschaft wird zu nachhaltig positiven Ertrags- und Liquiditätseffekten auf Konzernebene führen. Insgesamt erwartet der Vorstand im Segment Glas & Strahler insbesondere aufgrund des Verkaufs der Raesch Quarz (Germany) GmbH eine deutliche Verbesserung der Segmentjahresergebnisses.

Gesamtaussage zur künftigen Geschäftsentwicklung

Vielversprechende Kundenprojekte in allen drei Geschäftssegmenten und eine gute Auftragslage bilden die Basis für eine positive Geschäftsentwicklung der Hönle Gruppe. Die Anpassung der Verkaufspreise werden im Laufe des Geschäftsjahres 2022/2023 zu einer weiteren Verbesserung der Rohertragsmargen beitragen. Zudem wird der Verkauf der Raesch Quarz (Germany) GmbH zu positiven Ertrags- und Liquiditätseffekten auf Konzernebene führen.

Nach heutigem Kenntnisstand erwartet der Vorstand für die Hönle Gruppe im Geschäftsjahr 2022/2023 einen Umsatz, der unter dem Umsatz des Vorjahres (126,5 Mio. EUR), und ein Betriebsergebnis, das deutlich über dem bereinigten Betriebsergebnis des Vorjahres (8,9 Mio. EUR) liegt.

Der vollständige Halbjahresbericht ist abrufbar unter:

https://www.hoenle.de/investoren/finanzinformation # berichte

Über Hönle

Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit 600 Beschäftigten innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Fertigungsprozesse. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Ferner werden Geräte für die Farb- und Lacktrocknung, die Kleb- und Kunststoffhärtung sowie für die Wasser-, Oberflächen- und Luftentkeimung und die Sonnenlichtsimulation hergestellt. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler unter anderem für Entkeimungs- und Trocknungsprozesse und stellt Quarzglasprodukte her, welche in unterschiedlichen Industriezweigen zum Einsatz kommen. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

(Ende)

Aussender: Dr. Hönle AG Adresse: Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Weinert Tel.: +49 8105 2083 173 E-Mail: peter.weinert@hoenle.de Website: www.hoenle.de

ISIN(s): DE0005157101 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

May 12, 2023 02:20 ET (06:20 GMT)