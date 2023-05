Mangels richtungsweisender Impulse dürften die Kurse am deutschen Aktienmarkt vor dem Wochenende seitwärts tendieren. Der DAX wird zum Handelsstart am Freitag rund 0,3 Prozent höher bei 15.878 Punkte erwartet. Damit bleibt die 16.000-Punkte-Marke in Reichweite. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen dabei beeinflussen: 1. Uneinheitliche Kursentwicklungen an der Wall Street Am US-Aktienmarkt ...

