Die paragon GmbH & Co. KGaA verzeichnete einen schwungvollen Jahresauftakt - Bereiche Kinematik und Power als Zugpferde Dem heute veröffentlichtem Quartalsbericht zufolge steigerte paragon seinen Konzern-Umsatz um 15% auf 44,7 Mio. EUR. Das Wachstum zeige einen erfreulichen Trend in allen vier fortgeführten Geschäftsbereichen; ein überdurchschnittliches Plus verzeichnete der Bereich Kinematik und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...