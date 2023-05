Die Silbernachfrage steigt auf neue Rekordwerte

Anzeige / Werbung

Die Zahlen des Silber Instituts sprechen derzeit eine eindeutige Sprache: Während die Nachfrage nach Silber deutlich angezogen hat, kommt die Produktion nicht hinterher. Wie schon im vergangenen Jahr so rechnet die Lobbyorganisation, der zahlreiche Silberminen, Raffinerien und Händler angehören, deshalb auch in diesem Jahr mit einem hohen Defizit.

Damit ist einer der wichtigsten Gründe für den starken Preisanstieg benannt, den das Silber in den vergangenen Monaten vollzogen hat. Allein zwischen Anfang März und Anfang Mai stieg der Spotpreis für Silber um rund 23 Prozent an. Sein Mehrjahreshoch bei 30 US-Dollar hat das Silber damit noch nicht erreicht und von seinem Allzeithoch bei 50 US-Dollar trennen den Silberpreis immer noch Welten.



Doch spekulative heiße Luft ist der Anstieg des Silberpreises damit nicht. Im Gegenteil: Viel deutet darauf hin, dass der Preis des weißen Edelmetalls auch in den kommenden Wochen und Monaten hoch bleiben wird, denn das Verhältnis von Angebot und Nachfrage spricht aktuell klar für noch höhere Preise.