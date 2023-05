Der Schweizer Uhren- und Schmuckkonzern Richemont (ISIN: CH0210483332) wird die Dividende auf 2,50 Franken (ca. 2,56 Euro) erhöhen, wie am Freitag berichtet wurde. Im Vorjahr wurde eine Dividende von 2,25 Franken ausgeschüttet. Zusätzlich will Richemont eine Sonderdividende in Höhe von 1 Franken an die Investoren ausschütten. Die Generalversammlung findet am 6. September 2023 statt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 149,45 Franken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...