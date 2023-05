NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 56,00 auf 58,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Alberto Gandolfi schraubte in einer am Freitag vorliegenden Studie die Schätzungen für 2023 und 2024 um rund sieben Prozent nach oben. Beim Stromerzeuger gebe es höhere Beiträge von älteren Aktivitäten, ein Trend, der gegenwärtig in der gesamten Branche zu beobachten sei./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.05.2023 / 03:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.05.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007037129

Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken