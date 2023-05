HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/4296/ Eduard Zehetner ist freilich eine Legende. Wir reden über IHS, Steyr-Daimler-Puch, Dana Türen, Connect Austria (CFO), Jet2Web (GF), RHI (CFO), Immoeast (CEO/CFO), Immofinanz (CEO/CFO), die Wiener Börse und ein aktuelles AI-Investment. Jemand, der Zehetner in seiner RHI-Ära gefolgt ist und dann nach seiner kurzen Pause in Immofinanz umgeschichtet hat, konnte seinen Kapitaleinsatz ver65-fachen. Mit Dividenden und der Buwog-Abspaltung mehr als ver100-fachen. Zehetner long hat funktioniert und er ist ein perfekter Gesprächspartner. Aktuell ist "Z" mit eigenem Handelssystem privat als Investor an der Wiener Börse unterwegs und setzt auf das Startup Eyyes. https://www.eyyes.com About: Die Serie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...