DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Britische Wirtschaft schafft im ersten Quartal kleines Wachstum

Die britische Wirtschaft ist im ersten Quartal 2023 leicht gewachsen und hat damit die noch vor einigen Monaten gehegten Erwartungen einer längeren Rezession widerlegt. Die hohe Inflation, die die Kaufkraft schmälert, und die Zinserhöhungen der Bank of England könnten den wirtschaftlichen Fortschritt in den kommenden Monaten jedoch bremsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs von Januar bis März um 0,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und damit genauso stark wie im vierten Quartal 2022, wie das Statistikamt mitteilte.

Zahl der Regelinsolvenzen sinkt im April

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im April um 14,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gesunken. Im Februar und März hatte sie noch um 10,8 Prozent beziehungsweise 13,2 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vormonat zugenommen.

Bundestag beschließt Pflicht für Großunternehmen zur Offenlegung von Steuern

In Deutschland aktive Großunternehmen müssen ihre Gewinne und Steuern künftig detailliert offenlegen. Der Bundestag beschloss ein Gesetz, das eine entsprechende EU-Richtlinie umsetzt. Firmen mit einem Gesamtjahresumsatz von mehr als 750 Millionen Euro müssen demnach jährlich einen Bericht vorlegen, in dem sie ihre Gewinne und darauf in EU-Ländern gezahlte Steuern aufschlüsseln. In Deutschland betrifft dies Schätzungen zufolge 500 bis 600 Unternehmen.

US-Regierung genehmigt Verkauf von Chinook-Hubschraubern an Bundeswehr

Die US-Regierung hat den Verkauf von 60 Militärtransporthubschraubern vom Typ CH-47F Chinook des Herstellers Boeing an Deutschland genehmigt. Das Außenministerium in Washington gab bekannt, das Geschäft mit einem Wert von geschätzt 8,5 Milliarden Dollar gebilligt zu haben. Die zuständige Behörde für Verteidigungskooperation informierte den US-Kongress über die Genehmigung.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Industrieproduktion März +0,7% gg Vm; -2,0% gg Vj

GB/Industrieproduktion März PROG: -0,1% gg Vm, -3,1% gg Vj

GB/Industrieproduktion Feb rev -0,1% gg Vm, -2,7% gg Vj

GB/Handelsbilanz März Defizit 16,4 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz Feb revidiert Defizit 16,6 Mrd GBP nach vorläufig Defizit 17,5 Mrd GBP

GB/Handelsbilanz März PROGNOSE: Defizit 16,2 Mrd GBP

