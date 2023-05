Seit einem Jahr ist Scalable mit dem Broker-Angebot auch in Österreich aktiv. Wir haben mit Country-Managerin für Österreich, Martina Forsthuber, über Gebühren, Anleger:innenverhalten und Pläne gesprochen. Frau Forsthuber, wodurch unterscheidet sich Scalable von anderen Brokern?Martina Forsthuber: Das kann man in zwei Punkten zusammenfassen: Zum einen ist es die Auswahl an Produkten. Wir bieten Anleger:innen mehr als 7500 Aktien aus allen großen Indizes, selbstverständlich auch aus Österreich, dazu mehr als 2200 ETFs, bei uns können zudem über 2000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag gehandelt werden, darüber hinaus gibt es eine Auswahl an ETPs auf Kryptos sowie auch Derivate. Und neu jetzt auch Anleihen. Dieses umfassende ...

