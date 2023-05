Die Allianz hat im Auftaktquartal mehr verdient als erwartet, wobei sie vor allem von einem starken US-Geschäft in der Lebens- und Krankenversicherung profitierte. Den Ausblick auf das laufende Jahr bestätigte Europas größter Versicherer. Aus Sicht des AKTIONÄR kann es am Jahresende eine Überraschung geben.Der operative Gewinn stieg im Zeitraum von Januar bis März um 24 Prozent auf 3,73 von 3,0 Milliarden Euro im Vorjahr. Analysten hatten in einem vom Unternehmen selbst veröffentlichten Konsens ...

