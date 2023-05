Hamburg (ots) -



Moderatorin Esther Sedlaczek, 37, präsentiert in der ARD die "Sportschau", das "Quizduell" und demnächst auch die Samstagabend-Show "Frag doch mal die Maus". Diese Woche spricht die Mutter von zwei Kindern, 3 und 1, in GALA (EVT: 11.5.2023) über die Fernseh-Regeln im Hause Sedlaczek. Ihre dreijährige Tochter dürfe "in Maßen" TV schauen, "also zwei- bis dreimal pro Woche. Viel wichtiger ist es mir, ihr vorzulesen", so Sedlaczek. Die Rollenverteilung zwischen den Eltern sei klar: "Mein Mann ist eher der good cop. Ich bin schon diejenige, die sagt:,Schluss jetzt, es geht ins Bett!'"



Pressekontakt:



Bettina Klee

Textchefin GALA

Tel. 040 / 3703-4143

bettina.klee@rtl.de



Original-Content von: Gala, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/5507420

Kostenloser Report: Gefallene Big-Techs - Hier winken jetzt bis zu 200%! Marktexperte ist überzeugt: Diese großen Tech-Aktien sind zu stark gefallen und kommen jetzt zurück! Hier klicken