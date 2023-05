Allianz SE bestätigt 1,5 Milliarden EUR Aktienrückkaufprogramm

Werbung







Aller guten Dinge sind … acht! Einer der größten Versicherer der Welt, die Allianz SE, teilte am heutigen Donnerstag mit, dass ein weiteres Aktienrückkaufprogramm in Angriff genommen werde.



Wie der Konzern heute in einer Pressemeldung mitteilte, beginne ab Ende Mai ein neues Rückkaufprogramm für Aktien mit bis zu 1,5 Mrd. EUR Volumen. Seit 2017 ist es damit bereits das achte Mal, dass der Versicherungskonzern den Anteil des Streubesitzes der Anteilsscheine verringert. Die Anlegerinnen und Anleger an der Xetra®-Börse sind sich indes uneinig - nachdem der Kurs zur Börsenöffnung noch rund ein Prozent im Plus zum Vortag lag, rutschte die Aktie im Laufes des Tages auf den niedrigsten Stand seit dem 31.03. dieses Jahres. Am Freitag dem 12.05.2023 wird die Allianz Group ebenfalls die Quartalszahlen für Q1 2023 bekanntgeben - der Ausblick bei somit spannend.









