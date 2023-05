Mynaric kündigt einen Wechsel an der Spitze des Unternehmens an. Co-CEO Bulent Altan soll in den Aufsichtsrat der Gesellschaft wechseln. Der Manager werde sein Amt als Vorstandsvorsitzender und Mitglied des Vorstands der Mynaric AG zum Ablauf der ordentlichen Hauptversammlung 2023 niederlegen, kündigt die Gesellschaft aus Gilching an. "Der Aufsichtsrat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...