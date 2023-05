Frankfurt/Yokohama (ots) -Am Samstag, 13. Mai, findet der zweite Stopp der World Triathlon Championships-Serie statt. Im japanischen Yokohama kämpfen insgesamt acht Aktive der Deutschen Triathlon Union (DTU) auf der Olympischen Distanz (1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren, 10 Kilometer Laufen) um wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation.Bei den Frauen möchte ein Quartett an die guten Leistungen beim Saisonauftakt in Abu-Dhabi (VAE) anknüpfen. Anfang März sprang für Nina Eim sowie Lisa Tertsch der siebte beziehungsweise zehnte Rang heraus. Für Marlene Gomez-Göggel hatte es im ersten WTC-Rennen der Saison 2023 zu Platz 18 gereicht.Ihr erstes Rennen seit dem Grand Final 2022 in Abu Dhabi, dem abschließenden WTCS-Rennen des vergangenen Jahres, absolviert in Yokohama Laura Lindemann. Die 26-jährige Olympiaachte von 2021 belegte im Vorjahr unter anderem Rang vier beim WTCS-Wettbewerb auf den Bermudas.Bei den Männern greifen ebenfalls vier Athleten in das Geschehen ein. Neben Lasse Priester, der zum Saisonauftakt als 21ter bester Deutscher gewesen war, starten der EM-Siebte von München 2022 Jonas Schomburg, Johannes Vogel, mit zwei Top-20-Platzierungen auf der WTC-Serie Aufsteiger des Vorjahres, und Valentin Wernz.Die Frauen starten am Samstag ab 3:16 Uhr deutscher Zeit, die Männer um 6:06 Uhr. Beide Rennen sind hier live zu verfolgen.Schulz und Gelhaar bei den Paras am StartDas deutsche Aufgebot komplettieren zwei Para Triathleten, die im Rahmen des dritten Stopps der World Triathlon Para Series starten.Martin Schulz (PTS5) misst sich erstmals seit Rang zwei bei der WM 2022 wieder mit der internationalen Konkurrenz. Neben dem zweimaligen Paralympics-Sieger ist Max Gelhaar (PTS3) am Start. Der WM-Dritte möchte sich für die Paralympics 2024 in Paris qualifizieren.Die Rennen der Para-Athletinnen und -Athleten beginnen aufgrund der Zeitverschiebung bereits am Freitagabend und sind ab 23:50 Uhr ebenfalls live zu sehen.Pressekontakt:Oliver Kraus, 0178-1321656, E-Mail: kraus@triathlondeutschland.deOriginal-Content von: Deutsche Triathlon Union e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169777/5507444