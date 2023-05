Shop Apotheke hat die behördliche Genehmigung für das geplante Joint Venture (JV) mit Galenica, dem führenden Gesundheitsdienstleister in der Schweiz, erhalten. Das JV wird das Schweizer Geschäft von Shop Apotheke mit der Mediservice AG, der führenden Spezialapotheke der Schweiz, zusammenführen. Shop Apotheke wird einen Anteil von 51% an der Mediservice AG erwerben, während Galenica 49% am JV halten wird. Galenica wird zudem eine Barzahlung von EUR 29 Mio. leisten und durch eine Kapitalerhöhung einen Anteil von 8% an Shop Apotheke erhalten. Die Transaktion wird schätzungsweise einen zusätzlichen Umsatz von rund EUR 430 Mio. und ein zusätzliches EBITDA von rund EUR 11 Mio. generieren. Die Transaktionsmultiplikatoren dürften bei etwa 0,5x EV/Umsatz und 15x EV/EBITDA liegen. Die Anhebung der Schätzungen führt zu einem neuen Kursziel von EUR 110,00 je Aktie, so dass die Analysten von AlsterResearch ihre KAUFEN-Empfehlung bestätigen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Shop%20Apotheke%20Europe%20NV





