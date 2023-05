Der Dax hat am Freitag nach seinen moderaten Vortagesverlusten wieder zulegen können, rund eine Stunde nach Handelsstart legt der DAX ein Plus von rund 0,3 Prozent vor. Zahlen gab es von der Allianz. Der Versicherungskonzern ist dank höherer Preise und geringerer Schäden durch Naturkatastrophen mit einem Gewinnsprung ins Jahr gestartet. Am Nachmittag stehen Daten aus den USA im Fokus. Das Börsen.Briefing. hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen sowie über die Episoden-Übersicht von DER ...

