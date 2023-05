In unserer Print-Ausgabe Ende April haben wir unseren Lesern unter der Titel-Story "Mit welchen 10 Aktien Sie maximal profitieren" eine Neuempfehlung im Solar-Bereich ans Herz gelegt. Diese Aktie hat seitdem mehr als 30 Prozent zugelegt. Das ist der Grund! Bei dem Unternehmen handelt es sich um den in Singapur ansässigen Solarmodul-Hersteller Maxeon Solar. Der Konzern hat am Donnerstag erfreuliche Finanzergebnisse vorgelegt. Für das erste Quartal erreichte der Umsatz etwas mehr als 318 Millionen ...

