DJ Bundesrat billigt Wahlrechtsreform

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Bundesrat hat endgültig die umstrittene Wahlrechtsreform beschlossen, mit welcher der Bundestag auf dauerhaft maximal 630 Abgeordnete verkleinert werden soll. Der Bundestag hatte seinen entsprechenden Beschluss bereits Mitte März gefasst. Erreicht werden soll dies durch den Wegfall von Überhang- und Ausgleichsmandaten. Manche Wahlkreisgewinner könnten dann nicht mehr in das Parlament einziehen. Der Bundestag hatte seinen entsprechenden Beschluss bereits Mitte März gefasst. Nun drohen Klagen gegen die Reform.

Überhangmandate sind bisher angefallen, wenn eine Partei über die Erststimmen mehr Direktmandate in den Wahlkreisen gewonnen hat, als ihrem Listenergebnis entsprach. Um das mit der Zweitstimme bestimmte Kräfteverhältnis der Parteien im Parlament wiederherzustellen, wurden diese Überhänge mit zusätzlichen Ausgleichsmandaten kompensiert. In der Folge stieg die Zahl der Abgeordneten laut Bundestag über die gesetzliche Sollgröße von 598 hinaus auf derzeit 736 an - so viele Abgeordnete wie noch nie in der Geschichte des Bundestags.

Dem Gesetz zufolge soll es laut Bundesrat wie bisher 299 Wahlkreise und zwei Stimmen geben. Dabei soll mit der Zweitstimme über die proportionale Verteilung der Mandate an die Parteien entschieden werden. Mit der Erststimme können wie bisher Direktkandidaten gewählt werden. Ihnen soll ein Mandat jedoch nur zugeteilt werden, wenn dies durch das Zweitstimmenergebnis gedeckt ist. Vorgesehen ist zudem ein Wegfall der sogenannten Grundmandatsklausel, nach der eine Partei auch dann entsprechend ihrem Zweitstimmenergebnis im Bundestag vertreten ist, wenn sie weniger als 5 Prozent der Zweitstimmen errungen hat, aber mindestens drei Direktmandate gewinnen konnte.

Linke und CSU sehen dies als gegen sie gerichtet an und halten das Gesetz für verfassungswidrig. "Wir werden dagegen klagen als Freistaat Bayern", kündigte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) im Bundesrat an, dessen Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschuss von der Länderkammer abgelehnt wurde. Söder nannte es "einmalig in der Nachkriegsgeschichte, dass sich eine Mehrheit bewusst zusammenschließt und ihre Macht ausnutzt und durchdrückt, um andere vielleicht aus dem Parlament zu bringen". Dies sei eine Verletzung der Demokratie und "ein schwerer Schaden für Deutschland".

May 12, 2023

