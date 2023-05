LHDC 5.0 erreicht eine Qualität für drahtloses Audio, die High Definition übertrifft

Savitech Corp., der fortschrittliche Technologieentwickler von hochwertigen LHDC-Bluetooth-Technologieprotokollen, die den Unterschied in der Audioqualität zwischen drahtlosen und kabelgebundenen Audiogeräten erheblich verringern könnten, bietet die wirklichkeitsgetreueste und ultrahohe Klangqualität, durch die Benutzer den Komfort und diese hohe Qualität über drahtloses Bluetooth-Audio genießen können. Im vergangenen Dezember waren Xiaomi Buds 4 die weltweit ersten mit LHDC 5.0 kompatiblen TWS-Ohrhörer, die bis zu 24 Bit/192 kHz unterstützen und für "Hi-Res Audio Wireless" zertifiziert sind. LHDC ist eine international anerkannte hochauflösende Audiotechnologie, und im Standard "JAS Hi-Res Audio Wireless" ist festgelegt, dass echte drahtlose Ohrhörer LHDC-Codierung und -Decodierung verwenden müssen. LHDC kann Verbrauchern ein deutlich besseres Audioerlebnis vermitteln.

