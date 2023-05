Wiesbaden (ots) -Bei einem Rechtsstreit liegen die Nerven oft blank. Greift die Rechtsschutzversicherung? Wie gehe ich am besten vor und mit welchem Anwalt sollte ich sprechen? Alle Informationen rund um die Rechtsschutzversicherung bündelt eine neue digitale Versichertenkarte der R+V.Schluss mit zahllosen Plastikkarten in der Geldbörse: Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher steigen auf virtuelle Brieftaschen - auf E-Wallets - um und haben so wichtige Unterlagen jederzeit auf dem Smartphone parat. Ihnen bietet die R+V jetzt die neue digitale Rechtsschutz-Versichertenkarte.Über die Karte können Kundinnen und Kunden der R+V Versicherung nicht nur ihre Verträge einsehen, sondern auch einen drohenden Rechtsstreit melden - telefonisch oder per E-Mail. Über die Anwaltssuche finden sie einen kompetenten Rechtsanwalt ganz in ihrer Nähe. Zwei Extras machen die digitale Karte noch attraktiver: Wer schnelle Hilfe braucht, kann sich am Anwaltstelefon rund um die Uhr von erfahrenen Juristinnen und Juristen beraten lassen, also auch außerhalb der offiziellen Servicezeiten. Ab Juni wird über die Karte zudem ein Anwalts-Chat eingerichtet.Die Installation der digitalen Rechtsschutz-Versichertenkarte ist einfach. Sie lässt sich mit nur wenigen Klicks in die Wallets (iOS / Google Wallet Android) herunterladen. Alle im Vertrag mitversicherten Personen können die Karte auf ihrem Smartphone speichern.Bereits im vergangenen Jahr hat die R+V die digitale Kfz-Versichertenkarte eingeführt - mit großem Erfolg. Sie ist inzwischen bei mehr als 100.000 Kundinnen und Kunden im Einsatz. Wer die Karte nutzt, bekommt seit März als neuen Service auch Unwetterwarnungen für seinen Landkreis.Pressekontakt:Lara MatuschekKonzern-KommunikationRaiffeisenplatz 165189 WiesbadenTel.: 0611 533-74409E-Mail: Lara.Matuschek@ruv.deOriginal-Content von: R+V Versicherung AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/61791/5507539