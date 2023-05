Dortmund (ots) -Die Abstimmung der Kunden war eindeutig: PLATIN und damit der erste Platz in der Kategorie Managed Hosting für dogado, eine Marke der group.one.Bei dem diesjährigen Hosting Service Provider Summit in Bonn traf sich das Who's Who der Provider-Branche. Gekrönt wurde das Branchentreffen erneut mit der Verleihung der Service Provider Awards. Auch in diesem Jahr konnte group.one-CEO Daniel Hagemeier einen der begehrten Preise entgegennehmen: PLATIN in der Kategorie Managed Hosting.Dr. Florian Kopshoff, COO der group.one für den Produktbereich Pro & Partner, dazu: "Wir danken all unseren Kunden, die bei dieser Abstimmung für unsere Marken dogado.pro abgestimmt haben. Wir freuen uns sehr, dass wir in diesem sehr anspruchsvollen Segment von unseren Kunden auf den ersten Platz gewählt wurden. Das belohnt den hohen Aufwand, den wir dafür betreiben, um sowohl die technisch beste Lösung bereitzustellen als auch den perfekten Service um diese Produkte herum anzubieten. Die Ansprüche an professionelle Infrastruktur steigen immer weiter: Sowohl bei Cloud Servern als auch im Full-Managed-Bereich bieten wir mit dogado alle Lösungen für Unternehmer."Der Fokus der group.one zeigt klar auf Wachstum: Das erfolgreiche Cloud Server- und Managed Server-Geschäft wird zukünftig in ganz Europa ausgebaut. Weiterhin hat group.one starke, eigenständige Software-Lösungen rund um Websites, E-Commerce und WordPress im Portfolio und erweitert fortlaufend das Angebot für Enterprise-Level-Kunden und digitale "Do-It-For-Me"-Marketingservices.Über group.oneMit Hauptsitz in Schweden und Niederlassungen in 11 Ländern betreut group.one über 2 Millionen Kunden, vor allem kleine und mittlere Unternehmen. Das Unternehmen bietet die gesamte Palette an Produkten und Cloud-Services an, von Domain-Namen über Web- und E-Mail-Hosting bis hin zu Produktivitäts-Tools, Cloud- und dedizierten Servern sowie digitalen Marketing-Services. Unter dem Dach der group.one ermöglichen führende Marken wie one.com, Hostnet.nl, Herold.at und dogado ihren Kunden, online zu gehen und erfolgreich zu wachsen. In den letzten drei Jahren hat das Unternehmen seinen Umsatz mehr als verdoppelt und erreichte im Jahr 2022 einen Umsatz von über 280 Millionen Euro. Weitere Informationen: www.group.onePressekontakt:group.onedogado GmbHJulia FrankeAntonio-Segni-Straße 1144263 Dortmundpresse@dogado.dewww.group.oneOriginal-Content von: group.one, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169797/5507580