Bonn (ots) -Der Podcast "Beweggründe" der UNO-Flüchtlingshilfe zum Thema Engagement geht live und ist auf allen bekannten Podcast-Plattformen wie Spotify, iTunes und Deezer abrufbar. Erster Gast der dritten Staffel ist Wail Diab, Leiter der Tagesklinik des Zentrums Überleben in Berlin. Diab spricht im Podcast über die Herausforderungen im Arbeitsalltag eines psychosozialen Zentrums, über die Rehabilitation Geflüchteter, über das Ankommen in Deutschland und die politische Verantwortung für Schutzsuchende.Nachdem die ersten beiden Staffeln die Schwerpunkte "Ankommen in Deutschland" und "Flucht" hatten, geht es diesmal um Engagement. "Wir sprechen mit Menschen, die sich für Geflüchtete engagieren, die auf Widerstände treffen, die aber auch ungeahnte Solidarität erfahren", so Peter Ruhenstroth-Bauer, Nationaler Direktor der UNO-Flüchtlingshilfe, dem deutschen Partner des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR). Er führt gemeinsam mit der freien Journalistin Nora Abu-Oun durch die Gespräche der neuen Staffel. Nora Abu-Oun arbeitet unter anderem für den WDR und moderiert Veranstaltungen zu gesellschaftlich relevanten Themen.In der ersten Folge geht es vor allem um die Traumata von Geflüchteten und wie ihnen mit Therapien geholfen werden kann. "Wir können die Traumata selbst nicht beeinflussen, aber dafür viele Faktoren, die es leichter machen, mit ihnen umzugehen", sagt Wail Diab, Psychotherapeut und Leiter der Tagesklinik des Zentrums Überleben in der ersten Folge der neuen Staffel. Darin erklärt er auch das Konzept eines Sprach- und Kulturmittlers (SKM) und warum die Hilfe noch nicht bei allen ankommt. "Es fehlt nicht an Konzepten, Konzepte gibt's genug. Es fehlt die Umsetzung dessen aus der Regelversorgung", erklärt er.In den nächsten Folgen des Podcasts sind zu Gast der durch den Netflix-Film "The Swimmers" bekannt gewordene Schwimmtrainer Sven Spannekrebs, Eva van Keuk (Psychosoziales Zentrum Düsseldorf), Ronald Reimann (Xenion Berlin), Kristian Garthus-Niegel (Sächsischer Flüchtlingsrat), Carlotta Ekrod (SeaEye) und Aminata Touré, schleswig-holsteinische Ministerin für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung."Beweggründe" erscheint zweiwöchentlich jeden Donnerstag auf allen bekannten Plattformen und der Website:www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/aktuelles/podcast