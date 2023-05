DJ VW steigert April-Absatz um 40% - China wieder auf Wachstumskurs

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Volkswagen-Konzern hat im April dank wieder hoher Absatzzuwächse auf dem weltweit größten Automarkt China deutlich mehr Autos verkauft. Beflügelt wurde der Konzern auch, weil Chips besser verfügbar waren als im Vorjahr. Weltweit stiegen die Verkäufe zum Vorjahresmonat laut Mitteilung um 39 Prozent auf 720.200 Einheiten. Für die ersten vier Monate berichtete der Wolfsburger DAX-Konzern ein Absatzplus von 14 Prozent auf 2,76 Millionen Fahrzeuge.

Der wichtige chinesische Markt wirkte zuletzt wieder deutlich stützend: Nach Rückgängen zum Jahresstart legte der Absatz im April sogar um 79 Prozent auf 255.700 Fahrzeuge zu. In den ersten vier Monaten zusammen kommt VW in China nun auf ein kleines Plus von 0,4 Prozent.

In Westeuropa stiegen die Verkäufe im April den Angaben zufolge spürbar um 29 Prozent auf 254.700 Einheiten. In Nordamerika kletterten sie um knapp ein Zehntel auf 78.300 Fahrzeuge.

Pkw der Marke Volkswagen verkauften sich im Monat April um 43 Prozent besser. Audi wies ein Plus von 45 Prozent aus, und Porsche setzte 18 Prozent mehr Sportwagen ab. Die Lkw-Holding Traton verkaufte um ein Drittel mehr.

