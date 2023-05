Unterföhring (ots) -- Serienstarts von "The Rookie", Staffel fünf, und "The Rookie: Feds" am 5. Juli exklusiv auf Sky und dem Streamingdienst WOW- Staffel vier von "The Rookie" bereits ab 2. Juni auf Sky und WOW- Staffeln eins bis drei auf Abruf verfügbar- Von Autor und Executive Producer Alexi Hawley ("Castle", "The Following")Sky präsentiert exklusiv die fünfte Staffel der Crime-Serie "The Rookie" sowie die erste Staffel des Spin-offs "The Rookie: Feds". Beide Serien sind ab 5. Juli immer mittwochs ab 20.15 Uhr hintereinander auf Sky One zu sehen und stehen parallel dazu über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf zur Verfügung. Die Ausstrahlung erfolgt mit je einer Episode pro Woche. "The Rookie" und "The Rookie: Feds" werden wahlweise im Original oder in der deutschen Synchronisation ausgestrahlt. Die Staffeln eins bis drei stehen über Sky Q sowie auf dem Streamingdienst WOW auf Abruf bereit. Staffel vier startet am 2. Juni und ist immer freitags ab 20.15 Uhr mit vier Episoden am Stück auf Sky One zu sehen sowie über Sky Q und WOW abrufbar.Über "The Rookie":John Nolan (Nathan Fillion), der sich erst spät für eine Karriere als Cop bei dem LAPD entschied, hat seine Lebenserfahrung, seine Entschlossenheit und seinen Sinn für Humor stets genutzt, um mit den zwanzig Jahre jüngeren Neulingen mitzuhalten. Jetzt bekommt er die Chance zu entscheiden, wohin er seine Karriere innerhalb der LAPD führen will. Doch das Leben ist nicht immer so einfach, denn er und sein Team müssen sich mit Komplikationen aus der Vergangenheit auseinandersetzen, die ihre Zukunft beeinflussen werden.In der Serie spielen Nathan Fillion als John Nolan, Mekia Cox als Nyla Harper, Alyssa Diaz als Angela Lopez, Richard T. Jones als Sergeant Wade Grey, Melissa O'Neil als Lucy Chen, Eric Winter als Tim Bradford, Shawn Ashmore als Wesley Evers, Jenna Dewan als Bailey Nune und Tru Valentino als Aaron Thorsen.Alexi Hawley ist Autor und ausführender Produzent. Mark Gordon, Nathan Fillion, Michelle Chapman, Jon Steinberg, Bill Norcross, Bill Roe und Brynn Malone sind ausführende Produzenten der Serie. Entertainment One (eOne) ist das federführende Studio bei "The Rookie", einer Koproduktion mit ABC Signature. ABC Signature ist ein Teil der Disney Television Studios. Die Serie wird international von eOne vertrieben.Über "The Rookie: Feds":In der Hauptrolle der Simone Clark als "älteste" Anfängerin beim FBI, ist die vierfach Emmy®-nominierte Schauspielerin und diesjährige Critics Choice Award-Gewinnerin Niecy Nash-Betts ("Getting On - Fiese alte Knochen", "Dahmer - Monster: The Jeffrey Dahmer Story", "When They See Us") zu sehen. Clark ist eine Naturgewalt, die lebende Verkörperung eines aufgeschobenen Traums - und sie arbeitet mit ihren neuen Kollegen im Bureau zusammen, um die härtesten Verbrecher des Landes zur Strecke zu bringen.Neben Niecy Nash-Betts spielen Frankie R. Faison als Christopher "Cutty" Clark, James Lesure als Carter Hope, Britt Robertson als Laura Stensen, Felix Solis als Matthew Garza und Kevin Zegers als Brendon Acres mit.Alexi Hawley und Terence Paul Winter sind Co-Creatoren, Co-Showrunner und Executive Producer von "The Rookie: Feds". Mark Gordon, Niecy Nash-Betts, Nathan Fillion, Michelle Chapman, Bill Norcross, Corey Miller, Michael Goi und Bibby Dunn sind ausführende Produzenten. eOne ist das führende Studio und der internationale Verleih von "The Rookie: Feds", einer Koproduktion mit ABC Signature, einem Teil der Disney Television Studios.Ausstrahlungstermine:Ab 5. Juli 2023 immer mittwochs nacheinander ab 20.15 Uhr je eine Episode von "The Rookie: Feds" und "The Rookie" auf Sky One sowie über Sky Q und auf dem Streamingdienst WOW. Wahlweise auf Deutsch oder im Original. Staffel vier von "The Rookie" ab 2. Juni 2023 immer freitags ab 20.15 Uhr mit vier Episoden am Stück auf Sky One sowie über Sky Q und dem Streamingdienst WOW auf Abruf. Staffeln eins bis drei von "The Rookie" über Sky Q und WOW abrufbar.Über WOW:Der Streamingdienst WOW (https://www.wowtv.de/) ist jederzeit, überall und ohne lange Vertragsbindung verfügbar. Für WOW benötigen Kunden lediglich ein internetfähiges Gerät. Ein Receiver ist nicht nötig. Ganz gleich, ob Kunden preisgekrönte Serien, Blockbuster-Filme, Live-Sport oder einfach nur ein Extra-Fernsehprogramm für die Kinder sehen möchten, WOW bietet jederzeit die passenden Pakete für Serien, Kino und Sport. 