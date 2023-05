Transaktionswerte steigen ab Q4 2022 um 25 %;

Die Königsmacher: Leistungssteigerung, Bankenvolatilität und Kostensenkung;

Wertpapierbasierte Margenentwicklung um 66 %.

Laut der Citco-Unternehmensgruppe (Citco) stieg der Wert der Treasury-Transaktionen alternativer und institutioneller Fonds im ersten Quartal dieses Jahres im Vergleich zum Vorquartal in einem weiterhin nahezu unmerklichen Zinsumfeld und einem Anstieg der Volatilität im Bankensektor um 25 auf 418 Mrd. $.

Die Volatilität des Bankensektors im ersten Quartal, die zu den nacheinander erfolgten Zusammenbrüchen der Silicon Valley Bank und der Signature Bank sowie der Übernahme der Credit Suisse führte, sorgte für massive Bargeldbewegungen und ließ den Dollarwert der Fonds steigen. Doch diese Kapitalflucht führte nicht allein zu diesem Quartalsanstieg des Transaktionswerts: Es handelt sich um eine Fortsetzung des Vorjahres-Trends eines höheren Einsatzes von Barmitteln als renditeträchtige Aktiva nach der steigenden Inflation und den raschen Zinserhöhungen durch die Manager sowie um Finanzierungen und Übertragungen, die überwiegend im Zusammenhang mit den erhöhten Margenforderungen stehen.

Laut Citcos Q1 2023 Middle Office Solutions Report erhöhte sich nicht nur der Wert der Treasury-Transaktionen um 25 gegenüber dem Vorquartal. Auch das Volumen der wertpapierbasierten Margin-Bewegungen stieg im ersten Quartal um 66 an, da die Manager eher Wertpapiere als Bargeld als Sicherheiten einsetzten und Bargeld als Alpha-generierendes Finanzinstrument einsetzten.

Die Cash-Marge ist zwar nach wie vor von Bedeutung, stieg in Q1 aber lediglich um 10 %, da ein größerer Teil auf Wertpapiere entfiel. Bei den Margin Calls insgesamt verzeichneten wir indes einen leichten Anstieg um 14 %.

Ryan Fitzgerald, Head of Middle Office Solutions, Citco Fund Services (USA) Inc. sagte: "Angesichts der derzeit hohen Zinsen liegt es auf der Hand, dass die Manager jetzt prüfen, ob sie Barmittel in höher verzinste Produkte investieren und Wertpapiere als Sicherheiten hinterlegen sollten. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass Barmittel jetzt als ein Alpha-generierendes Finanzinstrument betrachtet werden."

"Derzeit liegt der Schwerpunkt für die Middle-Office-Teams der Manager wie immer auf der Kostensenkung und der Steigerung der betrieblichen Effizienz. Außerdem hat die Relevanz der Margenkosten dazu geführt, dass Middle- und Back-Office-Belange verstärkt in den Fokus des Front-Office gerückt sind. Es gibt daher keine Anzeichen dafür, dass die Nachfrage nach mehr Treasury-Management nachlässt. Die Manager überprüfen ihre operativen Systeme immer häufiger und viele von ihnen müssen sich entscheiden, ob sie in den Aufbau einer Infrastruktur investieren, die ein effektives Bargeldmanagement ermöglicht und die regulatorischen Anforderungen erfüllt, oder ob sie diese auslagern."

Unterdessen zeigen die Regulierungen nach wie vor ihre Wirkung. Die neuen Regeln für Zentralverwahrer (Central Securities Depositories Regulation, CSDR) in Europa haben ebenfalls dafür gesorgt, dass immer mehr Manager in der EU Dienstleistungen im Vorfeld der Abwicklung in Anspruch nehmen. Citco verzeichnete im Jahr 2022 insgesamt einen Anstieg der Zahl der Kunden, die Trade-Matching-Dienste in Anspruch nehmen, um 59 und im ersten Quartal 2023 einen weiteren Anstieg um 14 gegenüber dem Vorquartal.

Der Middle Office Solutions Report umfasst Daten zu den allgemeinen Handelsvolumina, Werten und Sicherheitenanforderungen für Q1 2023.

Die Daten zu den Zahlungsvolumina und Sicherheitenbewegungen setzen sich aus allen abgewickelten Zahlungen zusammen, einschließlich Letter of Acceptances. Alle Daten stammen von Kunden, die Citcos unternehmenseigene Systeme, Æxeo® Collateral und Æxeo® Treasury, nutzen. Dabei werden alle Transaktionsarten berücksichtigt, unter anderem Steuerzahlungen, Kreditfinanzierungen, Transaktionskosten, Barsicherheiten und OTC-Abwicklungen. Die zugrunde liegenden Fonds umfassen alle Hedge-, Private Markets-, Real Assets-, Family Office- und institutionellen Fonds unseres Kundenstamms, die einen wesentlichen Teil des verwalteten Vermögens von Citco in Höhe von 1,8 Mrd. ausmachen.

