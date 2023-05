Schaan/Wien (ots) -Söldnertruppen wie Wagner handeln aus Profitgier. Wie man sie durch Bestechung neutralisiert, beschreibt Bestseller-Autor Sean McFate im Pragmaticus.Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin sorgt aktuell mit seinem Vorwurf an Moskau, nur unzureichend Munition für die Offensive auf Bachmut zu liefern, für Aufsehen. Er und seine Truppe kämpfen nicht aus Überzeugung für die Sache: Söldner kämpfen aus Profitgier, erläutert der Sicherheitsexperte, Bestsseller-Autor und frühere Söldner Sean McFate in der neuen Ausgabe des Monatsmagazins Der Pragmaticus. Wer das verinnerliche, könne sie auch ausschalten: "Wir können sie besiegen, wenn wir aufhören, wie Militärstrategen zu denken."Denn für Söldner gibt es einen Markt mit eigenen Gesetzen. Es brauche eine unternehmerische Herangehensweise, Konflikte müssten als Ware betrachtet werden, argumentiert der Experte. "Söldner sind Wegwerfmaschinen. Man sollte sie nicht auf dem Schlachtfeld bekämpfen, sondern abwerben und gegen die Militärs ausspielen, die an derselben Front kämpfen." McFate weiter: "Lasst uns die Wagner-Söldner bestechen, damit sie die Ukraine verlassen." Das würde deren Reihen schneller und billiger ausdünnen als die Lieferung von Panzern.Zum ganzen Artikel "Wie man Söldner besiegt" (https://www.derpragmaticus.com/r/soeldner-wagner/)Pressekontakt:Der Pragmaticus Verlag AGChefredakteur Andreas Schnauderandreas.schnauder@derpragmaticus.comOriginal-Content von: Der Pragmaticus, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168301/5507626