Für den Vertrag ist eine Dauer von bis zu zehn Jahren vorgesehen und er wird die neueste elektronische Reisepasshüllen-Technologie (E-Cover) für US-amerikanische Passinhaber gewährleisten.

Thales, ein weltweit führender Anbieter von digitaler Identität und Sicherheit, hat seit 2005 mehr als 127 Millionen elektronische U.S.-Reisepasshüllen geliefert.

Thales, der weltweit führende Anbieter von elektronischen Reisepasslösungen für mehr als 40 nationale Programme weltweit, hat vor Kurzem einen neuen Vertrag für US-amerikanische elektronische Reisepasshüllen mit der Regierungsdruckerei der Vereinigten Staaten (GPO) für die nächsten zehn Jahre abgeschlossen.

Thales awarded multi-year contract for new generation US Passport eCovers (Istock picture)

Seit 2005 hat Thales mehr als 127 Millionen elektronische U.S. Reisepasshüllen (E-Cover) ausgeliefert und mit der GPO zusammengearbeitet, um eine sichere Technologie und Komponenten für US-amerikanische Reisepasshüllen bereitzustellen. Die GPO fertigt den US-amerikanischen Reisepass einschließlich mehrerer seiner Komponenten für das Außenministerium, das anschließend das Dokument für amerikanische Reisende, Regierungsbeamte und Diplomaten personalisiert.

Die Integration elektronischer Sicherheitstechnologie in äußerst langlebige Passhüllenmaterialien ermöglicht einen hohen Grad an Sicherheit, da die elektronisch gespeicherten Daten vor Änderungen oder Fälschungen geschützt werden. Die elektronische Hülle von Thales maximiert und integriert sämtliche Attribute, die für einen elektronischen Reisepass erforderlich sind höchste Sicherheit, Langlebigkeit und Ästhetik.

"Die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Regierungen mit größerer Ausweissicherheit ist eine zentrale Aufgabe von Thales", so Tony Lo Brutto, Executive Vice President for Thales Identity and Biometric Solutions in Nordamerika. "Als weltweit führender Anbieter von digitaler Identität und Sicherheit mit der langjährigsten Erfahrung für elektronische Passhüllen weltweit, bietet Thales laufend die fortschrittlichsten Lösungen zur Wahrung persönlicher Identitäten für Reisedokumente."

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führendes High-Tech-Unternehmen, das in digitale und "Deep-Tech"-Innovationen Konnektivität, Big Data, künstliche Intelligenz, Cybersicherheit und Quantencomputing investiert, um eine Zukunft zu gewährleisten, der wir alle vertrauen können und die für die Entwicklung unserer Gesellschaften von entscheidender Bedeutung ist. Der Konzern bietet Lösungen, Dienstleistungen und Produkte an, die seinen Kunden Unternehmen, Organisationen und Staaten in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Transport sowie digitale Identität und Sicherheit helfen, ihre kritischen Aufgaben zu erfüllen, indem sie den Menschen in den Mittelpunkt aller Entscheidungsprozesse stellen.

Mit 77.000 Mitarbeitern in 68 Ländern erwirtschaftete Thales im Jahr 2022 einen Umsatz von 17,6 Milliarden Euro.

1 Ohne veräußertes Transportgeschäft

Über Thales in den USA

In den Vereinigten Staaten hat Thales seit mehr als 100 Jahren wichtige Forschungsarbeiten geleistet sowie bedeutende Entwicklungen, Herstellungsprozesse und Dienstleistungen durchgeführt. Thales ist in 22 Staaten präsent, in 46 verschiedenen Einrichtungen tätig und beschäftigt nahezu 4.000 Mitarbeiter. Durch enge Zusammenarbeit mit US-amerikanischen Kunden und lokalen Partnern ist Thales in der Lage, den komplexesten Anforderungen für jede beliebige Betriebsumgebung gerecht zu werden.

