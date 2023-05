Vaduz (ots) -Am Freitag, 12. Mai 2023, haben die Regierungsrätinnen Graziella Marok-Wachter und Dominique Hasler im Beisein des Architekten sowie der Rektorate der Schulen den Spatenstich für die Erweiterungsbauten des Schulzentrums Mühleholz I und II (SZM I + II) vollzogen. Mit der Erweiterung des SZM I + II werden sowohl das Liechtensteinische Gymnasium wie auch die Weiterführenden Schulen mit zwei Neubauten und einem Ersatzneubau vergrössert. Gemäss heutigem Planungsstand sollen die Neubauten bis Juni 2026 fertiggestellt sein.Als Neubauten gelten das Haus Rot an der Marianumstrasse und das Haus Weiss auf dem bisherigen Parkplatz der Weiterführenden Schulen. Das Haus Rot wird unter anderem eine Mediathek für beide Schulzentren erhalten, das Haus Weiss soll mit unterschiedlichen Räumen für die Realschule Schaan zur Verfügung stehen. Beim Haus Schwarz handelt es sich um einen Ersatzneubau, wobei der ehemalige Internatstrakt des denkmalgeschützten Schulgebäudes mit Räumen für den Unterricht in bildnerischem Gestalten, Musik, Sport und Kochen ausgestattet wird."Im Schulbereich hat Architektur die Aufgabe, eine zeitgemässe Bildung zu unterstützen", sagte Infrastrukturministerin Graziella Marok-Wachter anlässlich des Spatenstichs. Bildungsministerin Dominique Hasler führte ergänzend aus, dass eine Schule mehr ist als nur Lern- und Arbeitsplatz, sondern Teil eines Lebensraumes. "Hier können Jugendliche ihre Fantasie und Kreativität entfalten, ihrem Bewegungsdrang nachkommen, Kontakte aufbauen, sich aber auch zurückziehen." Sie zeigte sich erfreut, dass die Architektur alle Voraussetzungen dafür mitbringen wird.Die Erweiterungsbauten SZM I + II haben auch einen Vorbildcharakter in Sachen nachhaltiges Bauen. Durch die Berücksichtigung aller Dimensionen der Nachhaltigkeit - darunter eine effiziente und ressourcenschonende Skelettbauweise und die Nutzung von Fernwärme - soll eine Zertifizierung der Erweiterungsbauten mit dem Label "Standard Nachhaltiges Bauen Schweiz (SNBS) Gold" erreicht werden.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizMaximilian RüdisserT +423 236 60 24Maximilian.Ruedisser@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100906495