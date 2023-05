© Foto: Michael Bihlmayer - picture alliance / CHROMORANGE



Der Bitcoin ist erneut auf Talfahrt und fällt auf rund 26.300 US-Dollar. Gründe sind laut Kryptoanalyst Timo Emden Regulierungssorgen, eine geringe Liquidität und positive US-Inflationsdaten. Wie schlimm wird es diesmal?

Am Freitagmorgen fiel die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt zeitweise auf 26.320 US-Dollar. Das ist der niedrigste Stand seit Ende März. Aktuell liegt der Bitcoin laut dem Branchendienst CoinMarketCap.com mehr als vier Prozent im Minus (Stand: 12.05.2023, 09:57 Uhr).



Kryptoanalyst Timo Emden von Emden Research erklärte in einer Investorennotiz auf seiner Webseite: "Die geringe Liquidität im Markt ist ein idealer Nährboden für plötzliche Kursbewegungen. Wird eine größere Menge auf den Markt geworfen, kann dies einen Dominoeffekt auslösen und weitere Verkäufe nach sich ziehen."

Außerdem seien viele Krypto-Unternehmen "wegen der Regulierungsbestrebungen der US-Behörden in Habachtstellung". Auch der am Mittwoch veröffentlichte US-Inflationsbericht könnte für Abwärtsdynamik sorgen. Im April war die Inflation in den USA leicht gesunken und Kryptowährungen werden von einigen Befürwortern als Inflationsschutz gesehen.



Auch andere Kryptowährungen wie Ethereum oder BNB sind zuletzt gefallen: Der Marktwert aller weltweit mehr als 24.100 Kryptowährungen sank laut CoinMarketCap.com innerhalb einer Woche um rund 100 Milliarden US-Dollar auf knapp 1,1 Billionen US-Dollar.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion