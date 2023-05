Am Montag, dem 15. Mai 2023, stehen zahlreiche bedeutende Wirtschafts- und Finanztermine auf dem Programm. Unter anderem präsentieren renommierte Unternehmen wie Axa, Deutsche Pfandbriefbank und Varta ihre Quartalszahlen, während Ceconomy und Siemens Energy ihre Ergebnisse für das zweite Quartal vorlegen. Des Weiteren werden Konjunkturdaten wie die Erzeugerpreise in Japan, Verbraucherpreise in Schweden und der Empire State Index in den USA veröffentlicht. ...

