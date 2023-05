Aktien mit niedrigen Bewertungsmultiplikatoren werden mit hoher Wahrscheinlichkeit den Markt outperformen. Diese Erkenntnis steht im Mittelpunkt des Deep Value Investings. In Folge 78 des einfach börse-Podcasts beleuchtet der AKTIONÄR-Redakteur Benjamin Heimlich die Besonderheiten dieser Strategie, zeigt auf, wieso Star-Investor Warren Buffett sie "Investieren in Zigarettenstummel" nennt und geht der Frage nach, ob sie für Privatanleger umsetzbar ist.einfach börse hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen ...

