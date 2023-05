Goldman Sachs hat die Aktien des britischen Energieriesen BP wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Die US-Investmentbank hält im Rahme dessen an ihrer bullishen Einschätzung fest. Für sie bleibt das Unternehmen der Top-Pick im Energiesektor. Daher wurde die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen.Das Kursziel lautet 700 Britische Pence (umgerechnet 8,04 Euro). Der Sektor Öl und Gas habe ein weiteres starkes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Donnerstag ...

