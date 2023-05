Die Heizölpreise in Deutschland, Österreich und der Schweiz sind im Vortagesvergleich um bis zu 1,5 Cent bzw. Rappen pro Liter gesunken. Fallende Ölpreise am Weltmarkt sorgen für ein Ende der Aufwärtskorrektur und bestätigen den Abwärtstrend der Inlandspreise. Der Streit um die Schuldenobergrenze in den USA und eine weitere in Schieflage geratene US-amerikanische Bank sowie enttäuschende Wirtschaftszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...